泰旅客赴港航班遇扒手　靠「沉默」成功捉賊

乘坐飛機外遊時遇到扒手該如何應對？最近有泰國網民分享在來港航班上的「沉默」捉賊故事，為大家帶來警惕。



泰國網民Kanya Chumsana12月24日在Facebook群組「HONG KONG MODE」發文，稱自己和朋友11月27日乘坐香港航空凌晨由曼谷來港的航班，她們坐在機艙後方第41排的中間及靠窗座位，而一名中年男子則坐在近走廊位置。

帖文提到，航班起飛後，坐在中間座位的朋友向她表示，旁邊的男子越坐越近，而且把腳提得很高，令朋友感到非常不舒服。朋友離席要求更換座位時，對方顯得非常不滿，因此引來Kanya的疑心，開始留意他的舉動。

▼網民Kanya Chumsana分享來港航班上發現扒手的故事：

Kanya提到，機艙內關燈後，該名男子從行李櫃拿出一個袋，並放在他和Kanya之間的中間空位，雙方發抖地翻找後，從袋中取出一些東西，之後再把袋子放回原位。

該名男子似乎發現自己被Kanya等人監視，雙方互相對峙近20分鐘。最終該袋子的物主、坐在後面第42排的人士從袋中取出一支筆，再遞給Kanya，於是她在入境表格上以英文寫上懷疑有小偷的字句，再趁機艙服務員收集垃圾時交給對方。失主同時偷偷報告事件。

航班抵達赤鱲角機場後，航空公司向警方報案，警員在15至20分鐘後登機帶走該名扒手。Kanya之後發現，該名男子當時所偷的物品是金錢，因此她呼籲大家外遊時，必須小心留意個人物品，特別是貴重物品一定要隨身攜帶。