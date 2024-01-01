紅海局勢｜ 也門胡塞武裝3艘船遭美軍擊沉　10名成員死亡或失蹤

美軍中央司令部12月31日發聲明稱，美軍在紅海海域擊沉3艘也門胡塞武裝（Houthis）船隻。丹麥丹麥航運公司馬士基（Maersk）同日證實，該公司一艘貨輪在紅海遭武裝人員襲擊，將在接下來48小時內再次暫停其旗下所有貨船通過紅海。胡塞武裝其後表示，有10名成員死亡或失蹤，強調美國需承擔其所犯罪行的後果。



美軍聲明說，正在紅海航行、懸掛新加坡國旗的一艘集裝箱貨輪，當日較早時候向美軍發出求救信號，稱遭4艘胡塞武裝快艇試圖靠近及登船。美國「艾森豪威爾」號航母（USS Dwight D. Eisenhower）和伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利」號驅逐艦（USS Gravely），隨即派出多架直升機馳援。

美軍直升機抵達現場後，對胡塞武裝快艇發出警告，船上武裝人員向直升機開槍射擊。美軍隨即向快艇開火，擊沉3艘快艇，另一艘快艇逃離現場。

馬士基31日發表聲明，證實該公司一艘貨輪在紅海遭武裝人員襲擊，將在接下來48小時內再次暫停其旗下所有貨船通過紅海。

自新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝使用導彈和無人機，多次襲擊紅海水域目標。胡塞武裝表示，由以色列公司擁有或運營的，或者懸掛以色列國旗的所有船隻都將是該組織的「合法打擊目標」。

紅海航線在全球海運航線中地位重要，胡塞武裝襲船行動已導致多家國際航運企業宣布暫停紅海航線，轉而繞行非洲南端。美國本月19日宣布，牽頭組建一支多國部隊，執行護航任務。