美國運輸部：當地航班取消率降至近十年新低

美國運輸部（USDOT）1月3日公布數據，指當地在2023年的航班取消率創下近十年新低。



路透社報道，美國運輸部的數據顯示，去年全國一共有1630萬個航班，整體取消率低於1.2%，是自2013年以來表現最佳，而且在假期表現更加理想。

在去年12月17日至1月1日期間，即使錄得破紀錄的載客量，只有0.8%的航班被迫取消，與對上一次長假期的8.2%取消率相比，表現有明顯改善。

運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）接受CNBC頻道訪問時指，當局一直向航空公司施壓，要求對方作出實際的航班安排。他在上月表示，希望航班的延誤率亦同樣減少，而拜登（Joe Biden）政府亦有意推出規定，強制航空公司向因為營運問題而導致航班長時間延誤或取消影響的旅客賠償。

代表美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）、西南航空（Southwest）等當地航空公司的美國航空協會（Airlines for America，A4A）表示，美國的航空公司在12月的準時率為83.7%，完成系數更達99.6%。

該協會表示，有關數字歸功於業界在過去一年積極聘請員工、調查班次及投資新技術等，並同時敦促運輸部及聯邦航空管理局（FAA）採取更多措施，應對私人飛機及空中交通控制員人手不足而導致航班延誤及取消的影響。