歐盟-南共市自貿協定有望成事？ 傳最早1月底敲定
談判20餘年的歐盟-南方共同市場（南共市，Mercosur）自貿協定近日傳出積極信號。「政客」新聞網（Politico）歐洲版1月2日引述南共市國家外交官稱，南共市國家正考慮於1月底或2月初在巴西首都巴西利亞與歐盟高級官員舉行一次高級別峰會，以敲定拖延已久的協議。
據悉，會議的確切日期尚未確定，但很可能在1月31日南共市內部會議之前或之後不久舉行。外交官們透露，自貿協定技術層面的磋商將持續到1月份，目的是理清在貿易和可持續發展章節上仍然存在的分歧，並在採購方面給予南共市國家企業更多保護，使其免受歐洲競爭的影響。
南共市於1991年成立，創始成員國為阿根廷、巴西、烏拉圭和巴拉圭四國（去年12月7日接納玻利維亞為成員國）。各成員國之間絕大部分商品實行無關稅自由貿易，並執行統一的對外關稅政策。自1999年以來，南共市成員國與歐盟就達成自貿協定開啟談判進程，此後一直波折不斷。
2004年，雙方因農業和工業品市場準入問題分歧嚴重而終止談判，直到2010年才重啟。2019年，歐盟與南共市成員國就自貿協定達成框架性協議，進入文本審議階段。但歐盟提出的額外環境要求導致巴西和阿根廷提出異議，從而拖延了進程，該協定至今尚未獲得雙方最終批准。
報道稱，此前外界一直看好雙方能在去年12月初的南共市第63次首腦峰會上敲定自貿協定，但極右翼自由主義者米萊（Javier Milei）11月當選阿根廷總統，在最後一刻造成了障礙。
米萊競選時曾宣稱「阿根廷將會走自己的路」，揚言要讓阿根廷這個南美第二大經濟體退出南共市。他還認為全球氣候變化是「社會主義陰謀」，阿根廷不應被森林砍伐、碳排放等問題所束縛，有專家因此擔心，這將為與歐盟的環境條款談判提出挑戰，歐洲的保護主義者會利用米萊的激進言論，試圖阻止協議達成。
法新社稱，包括法國在內的不少歐盟國家認為，該自貿協定必將促使巴西、阿根廷等國大規模砍伐森林、擴大農業用地，以便種植更多糧食和飼養更多牛羊，向歐洲出口更多農產品。
就在米萊正式宣誓就任前夕，即將卸任的費爾南德斯（Alberto Fernández）政府當時突然宣佈，阿根廷不能再簽署該協議。根據外交部長卡菲耶羅12月5日發表的聲明，阿根廷始終開放與歐盟的談判，一直希望南共市與歐盟達成平衡對稱、利益各方的協議，但如果自貿協定的內容只是以降低關稅為目的，將使南共市成員國的民族工業和農產品出口面臨風險。
Politico歐洲版指出，費爾南德斯此前一直支持該協議，但他的這一轉變令南共市和歐盟的政治盟友感到震驚，並引發了人們對這一醖釀了近25年的協議能否達成的疑問。不過，好在南共市峰會之後，雙方外交和貿易仍在繼續舉行會談，以加快高層會晤的步伐，再度釋放出了積極信號。
一名歐盟前高級貿易官員上月告訴Politico歐洲版：「我們感覺（與）南共市（的談判）將在未來幾周內取得突破。即將卸任的歐盟行政長官表現出了完成南共市協議的決心，以便為其繼任者將重點轉向與亞太地區建立貿易關係掃清道路。」米萊宣誓就任總統後，也降低了不少調門。
在歐洲方面，作為歐盟最大的農業生產國之一，法國一直是歐盟—南共市自貿協定的主要反對者。去年12月2日，法國總統馬克龍還曾發表聲明稱，他「完全反對」歐盟與南共市商談自貿協定，並評價這一協議已經「過時」。之後，歐盟委員會執行副主席兼歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯表態稱，儘管法國反對，但他仍希望繼續推進自貿協定。他還透露，目前的協議解決了馬克龍表達的擔憂。
此外，儘管歐盟和南共市的輪值主席國都已換人，報道仍認為自貿協定談判有望在歐盟委員會任期屆滿和6月歐洲議會選舉之前取得突破。南共市新任輪值主席國巴拉圭曾對自貿協定持懷疑態度，但據一名歐盟委員會官員和一名南共市外交官說，該國已表示樂意讓前任主席國、自貿協定的支持者巴西繼續領導談判。
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