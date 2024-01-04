歐盟-南共市自貿協定有望成事？　傳最早1月底敲定

談判20餘年的歐盟-南方共同市場（南共市，Mercosur）自貿協定近日傳出積極信號。「政客」新聞網（Politico）歐洲版1月2日引述南共市國家外交官稱，南共市國家正考慮於1月底或2月初在巴西首都巴西利亞與歐盟高級官員舉行一次高級別峰會，以敲定拖延已久的協議。



據悉，會議的確切日期尚未確定，但很可能在1月31日南共市內部會議之前或之後不久舉行。外交官們透露，自貿協定技術層面的磋商將持續到1月份，目的是理清在貿易和可持續發展章節上仍然存在的分歧，並在採購方面給予南共市國家企業更多保護，使其免受歐洲競爭的影響。

南共市於1991年成立，創始成員國為阿根廷、巴西、烏拉圭和巴拉圭四國（去年12月7日接納玻利維亞為成員國）。各成員國之間絕大部分商品實行無關稅自由貿易，並執行統一的對外關稅政策。自1999年以來，南共市成員國與歐盟就達成自貿協定開啟談判進程，此後一直波折不斷。

巴西秘書長馬塞多、巴西外交部長維埃拉、巴拉圭總統佩納、巴西總統盧拉玻利維亞總統達席爾瓦出席在里約熱內盧舉行的南方共同市場及聯繫國國家元首第63屆峰會。（REUTERS）

2004年，雙方因農業和工業品市場準入問題分歧嚴重而終止談判，直到2010年才重啟。2019年，歐盟與南共市成員國就自貿協定達成框架性協議，進入文本審議階段。但歐盟提出的額外環境要求導致巴西和阿根廷提出異議，從而拖延了進程，該協定至今尚未獲得雙方最終批准。

報道稱，此前外界一直看好雙方能在去年12月初的南共市第63次首腦峰會上敲定自貿協定，但極右翼自由主義者米萊（Javier Milei）11月當選阿根廷總統，在最後一刻造成了障礙。

米萊競選時曾宣稱「阿根廷將會走自己的路」，揚言要讓阿根廷這個南美第二大經濟體退出南共市。他還認為全球氣候變化是「社會主義陰謀」，阿根廷不應被森林砍伐、碳排放等問題所束縛，有專家因此擔心，這將為與歐盟的環境條款談判提出挑戰，歐洲的保護主義者會利用米萊的激進言論，試圖阻止協議達成。

法新社稱，包括法國在內的不少歐盟國家認為，該自貿協定必將促使巴西、阿根廷等國大規模砍伐森林、擴大農業用地，以便種植更多糧食和飼養更多牛羊，向歐洲出口更多農產品。

就在米萊正式宣誓就任前夕，即將卸任的費爾南德斯（Alberto Fernández）政府當時突然宣佈，阿根廷不能再簽署該協議。根據外交部長卡菲耶羅12月5日發表的聲明，阿根廷始終開放與歐盟的談判，一直希望南共市與歐盟達成平衡對稱、利益各方的協議，但如果自貿協定的內容只是以降低關稅為目的，將使南共市成員國的民族工業和農產品出口面臨風險。

巴西總統盧拉於2023年12月7日在巴西里約熱內盧阿曼哈博物館（明日博物館）舉行第63屆南方共同市場及聯繫國國家元首峰會期間發表講話。（路透社）

Politico歐洲版指出，費爾南德斯此前一直支持該協議，但他的這一轉變令南共市和歐盟的政治盟友感到震驚，並引發了人們對這一醖釀了近25年的協議能否達成的疑問。不過，好在南共市峰會之後，雙方外交和貿易仍在繼續舉行會談，以加快高層會晤的步伐，再度釋放出了積極信號。

一名歐盟前高級貿易官員上月告訴Politico歐洲版：「我們感覺（與）南共市（的談判）將在未來幾周內取得突破。即將卸任的歐盟行政長官表現出了完成南共市協議的決心，以便為其繼任者將重點轉向與亞太地區建立貿易關係掃清道路。」米萊宣誓就任總統後，也降低了不少調門。

在歐洲方面，作為歐盟最大的農業生產國之一，法國一直是歐盟—南共市自貿協定的主要反對者。去年12月2日，法國總統馬克龍還曾發表聲明稱，他「完全反對」歐盟與南共市商談自貿協定，並評價這一協議已經「過時」。之後，歐盟委員會執行副主席兼歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯表態稱，儘管法國反對，但他仍希望繼續推進自貿協定。他還透露，目前的協議解決了馬克龍表達的擔憂。

此外，儘管歐盟和南共市的輪值主席國都已換人，報道仍認為自貿協定談判有望在歐盟委員會任期屆滿和6月歐洲議會選舉之前取得突破。南共市新任輪值主席國巴拉圭曾對自貿協定持懷疑態度，但據一名歐盟委員會官員和一名南共市外交官說，該國已表示樂意讓前任主席國、自貿協定的支持者巴西繼續領導談判。

本文獲觀察者網授權轉載