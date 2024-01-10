2023年全球平均氣溫攝氏14.98度　確認為有史以來最熱一年

歐盟哥白尼氣候變化服務（C3S）於1月9日確認，2023年全球平均氣溫為攝氏14.98度，比2016年的最高紀錄高出0.17度，為1850 年有紀錄以來史上最熱一年。而且經對照樹木年輪和冰川氣泡等古氣候數據，2023年「很可能」是10萬年來最熱。專家警告，受厄爾尼諾現象的不確定性影響，2024年氣溫可能進一步升高。



自去年6月起，每個月的溫度都為有史以來最熱的月份，在氣候記錄屢被打破後，科學家已普遍預期2023年將打造全年新紀錄。

C3S 指出，相比1850年至1900年工業化前水平，2023年整體氣溫平均高出1.48度。各國在2015年的《巴黎協定》中同意，致力防止全球暖化超過攝氏1.5 度。在2023 年，近一半天數的氣溫都超過此水平，開創了「可怕的先例」。

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氣候專家表示，2023年的「創紀錄」突顯減少碳排放「極其迫切」。 儘管各國政府和企業的氣候目標不斷增加，但二氧化碳排放量仍居高不下。

C3S 表示，2023年大氣中的二氧化碳濃度升至百萬分之419 的最高水準。全球煤炭、石油和天然氣燃燒產生的二氧化碳排放量，在2023年創下歷史新高。

除由於人為造成的氣候變遷外，厄爾尼諾現象也導致2023年氣溫升高。科學家尚未確認，2023年的極端高溫是否是全球暖化加速的跡象，C3S指需要更多的時間研究。

全球氣溫每次上升都會加劇天災。2023年，從中國到歐洲出現致命熱浪；極端降雨導致利比亞發生水災，數千人死亡；加拿大出現有記錄以來最嚴重的山火季節；美國至少有25宗經濟損失超過10億美元的天災；阿根廷、西班牙則因乾旱農作物失收。