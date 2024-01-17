泰國驅鳥煙火工廠爆炸至少20死　廠房夷為平地　遺體四散地上

泰媒1月17日稱，當地時間17日15時30分，位於泰國中部素攀武里府（Suphan Buri ）一間製作驅鳥煙火的工廠發生爆炸，根據警方初步調查，意外中至少20人死亡，很多人受傷。現時火勢已受控。



《泰叻報》17日稱，爆炸發生在素攀府名為Mueang的一個區、名為Sala Khao的分區一間煙火工廠，爆炸波及範圍達50米至100米，罹難者屍骸散落各處。

爆炸發生地點位於一片稻田中央，火勢十分猛烈，所幸附近沒有房屋。外界暫時未知事故起因，警方正在調查。

2023年1月17日15時30分，位於泰國中部素攀武里府（Suphan Buri ）一間製作驅鳥煙火的工廠發生爆炸。從現場圖片可見，工廠在爆炸中被夷為平地，建築結構已所餘無幾。

素攀武里府首長Nattapat Suwanprateep向路透社說，現階段不能說是不是所有工人都已罹難，但說暫時未找到生還者。他稱已有人進入現場調查。

警方正在核實傷亡人數以及損毀情況。

▼泰國總理接獲報告。泰國iNNNews在社交媒體X發布影片，身在瑞士出席世界經濟論壇的泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）在聆聽電話簡報。

賽塔下令素攀武里府省警第七區司令將跟進事態發展，以及將對傷者致以慰問。

素攀武里公路救援新手協會報告稱，下午3時30分，位於素攀武里府名為Mueang的區，一間煙火工廠發生爆炸起火。爆炸發生後，有義工、義務救災隊及附近的救災人員趕到現場。

2023年1月17日15時30分，位於泰國中部素攀武里府（Suphan Buri ）一間製作驅鳥煙火的工廠發生爆炸。從現場圖片可見，工廠在爆炸中被夷為平地，地上看來僅剩下一些支架。

素攀武里府公共衛生醫生Ratthaphon Wetsanasuthee博士透露，救援人員目前正在將傷者從該區轉移到名為Chaophraya Yommaraj Hospital的醫院接受治療。

素攀武里府位於曼谷以北約120公里。

初步調查的結果顯示，出事的工廠有合法的許可證。dailynews.co.th於17日報道稱，出事的工廠2022年11月30日也發生過一次爆炸，當時有1名工人被燒死、3人重傷。