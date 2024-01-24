媒體持股案泰國法院宣判　泰國前進黨皮塔保住眾議員資格

泰國憲法法院1月24日裁定，反對派前進黨成員、前首相候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）違反選舉法的罪名不成立，保住議員資格。



路透社報道，皮塔因接受憲法法院的審查而在2023年7月被暫停議員資格。他被指持有一間媒體公司的股份，違反選舉法，不過他否認有任何不當行為。

憲法法院24日在宣布裁決時說，法院認為皮塔持有股份的公司沒有廣播特許權，不應被視為大眾傳播媒體，因此裁定他沒有違法。

此前，皮塔宣布辭任前進黨黨魁，並由原任前進黨秘書長的猜他瓦（Chaithawat Tulathon）擔任臨時黨魁。

泰國前進黨黨魁、首相候選人皮塔（Pita Limjaroenrat，又譯披塔）在國會無法獲得逾半票數當選。圖為2023年7月13日，他「闖關」失敗後在國會面對攝影記者鏡頭合十致意。（Reuters）

當選前進黨新黨魁後，猜他瓦說：「這是臨時重組。基於法律原因，皮塔目前無法履行反對黨領袖的職責，也無法擔任國會領袖……一旦皮塔恢復國會議員資格，我願意讓位。」

以前進黨和為泰黨為首的民主派陣營在2023年5月的全國大選贏得國會下議院過半議席。不過前進黨主張修改冒犯君主法，觸怒親軍方的國會上議院。皮塔在上下議院首輪首相表決中闖關失敗，在第二輪表決前被取消提名資格。

在選舉中贏得第二多席位的為泰黨最終排除前進黨，與包括親軍方政黨在內的10個政黨組成聯合政府，前進黨由此成為第一大反對黨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

