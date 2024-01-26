港產90後詩人Mary Jean Chan入圍英國文學大獎狄蘭·托馬斯獎

本港土生土長的90後詩人陳瓊瑪（Mary Jean Chan），入圍英國史雲斯大學（Swansea University）狄蘭·托馬斯獎（Dylan Thomas Prize）。該獎為英國最負盛名的文學獎之一，旨在表彰由39歲或以下作家撰寫的英文文學作品。



該大獎今年入圍共有12人，34歲的陳瓊瑪是兩位以詩集入圍的作家之一，史雲斯大學在簡介中形容，其詩集作品《光明的恐懼》（Bright Fear，暫譯）無畏地探討身份認同、多語制，以及後殖民遺產等主題。

入圍名單將由評審團精簡為6人，於3 月21 日公布；頒獎禮將於5 月16 日舉行。

入圍詩歌名單的作家之一，史雲斯大學在簡介中形容，其詩集作品《光明的恐懼》（Bright Fear，暫譯）無畏地探討身份認同、多語制，以及後殖民遺產等主題。

陳瓊瑪現居牛津，目前是牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）創意寫作（詩歌）的高級講師。 她在英國文壇備受矚目，她2019年出版的詩集《Flèche》，曾奪得英國科斯達文學獎（Costa Book Award for Poetry）的詩歌圖書獎，也曾入圍多個獎項。

《光明的恐懼》在2023年出版，被英國《衛報》評選為 2023 年最佳詩集，已入圍英國2024 年作家獎。她去年是英國布克獎（Booker Prize）的五名評委之一，也是2024年新加坡文學獎的評審。