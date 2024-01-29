《砂時計》《SEXY田中小姐》作者蘆原妃名子輕生　曾斥電視台魔改

日本漫畫家蘆原妃名子疑因不滿個人作品《SEXY田中小姐》遭電視台「漫改」翻拍真人版變成「魔改」，28日失蹤，29日警方在栃木縣內的水庫發現了她的遺體，消息震撼整個日本娛樂圈。



28日她的親屬向警方報警稱稱本名松本律子她失蹤，警方隨之展開搜查，豈料警方29日於栃木縣日光市川治水庫中發現一具女性遺體，並在附近發現蘆原的身份證明文件。

日本漫畫家蘆原妃名子2024年1月28日中午再度發文表示：「我不是想要攻擊，對不起」，之後人間蒸發失蹤。警方28日在栃木縣日光市川治水庫中發現她的遺體，其後也在她家中找到疑似遺書的物件。（圖／取自X@ashihara_hina）

警方隨後於她家中發現疑似遺書的物件。警視廳正盡快確認遺體身份，但稱初步判斷是一系自殺案。

蘆原妃名子1月27日時曾發長篇聲明，講述自己2017年開始連載且尚未完結的作品《SEXY田中小姐》，2023年年被電視台改編成真人版，對方卻不守承諾，大幅改動其中劇情，完全偏離她的劇情規劃，最終她只好「親自上陣」撰寫第9、10集的劇本。

日本漫畫家蘆原妃名子的漫畫作品《SEXY田中小姐》描述一位平凡的單身女性OL，其實是一名肚皮舞者，漫畫被改編成日劇，不少粉絲都認為改編得很差。她生前也公開控訴劇組由頭到尾都沒尊重她，導致她必須親手對第9、10集作改動。（圖／取自X@ashihara_hina）

她的「千字文」發布後，大批粉絲「炮轟」電視台，但蘆原妃名子隨後刪光所有貼文，28日中午再發文稱：「我不是想要攻擊，對不起」。此後她便人間蒸發，最終竟以這方式走完人生最後一程，令家人與粉絲極度痛心。

第一至八集的編劇相澤友子在IG發文回應漫畫改編日劇《SEXY田中小姐》被指「魔改」一事：

日本漫畫家蘆原妃名子的漫畫作品《SEXY田中小姐》描述一位平凡的單身女性OL，其實是一名肚皮舞者，漫畫被改編成日劇，不少粉絲都認為改編得很差。她生前也公開控訴劇組由頭到尾都沒尊重她，導致她必須親手對第9、10集作改動。（圖／取自X@ashihara_hina）

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