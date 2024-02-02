分析：美國撤換中國IT設備須花額外數百億美元

當地時間2月1日，美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」舉行了一場聽證會，主題名為「美中經濟和國家安全競爭中的現時和新興技術」。在當天上午的第一場小組會議上，多名出席證人對所謂「中國訊息技術（IT）產品在美國的風險」這一話題展開討論。



據港媒報道，美國2019年以所謂「國家安全威脅」為由，下令拆除美國電訊和安全網絡中使用的中國製造設備，並撥款19億美元為撤換設備提供資金支持。然而幾年時間過去了，參加聽證會的分析人士卻坦言，該計劃除了仍面臨約31億美元的缺口之外，美國還將再需數百億美元，才能擴大這一針對使用中國IT設備的禁令。

分析人士還表示，不僅市面上可替代且價格同中國IT技術服務相當的產品寥寥無幾，且消除所有指定的中國IT產品也不太可能，就算可能，代價也會高得令人望而卻步。

儘管如此，聽證會上的其他一些人，還是對有着中國背景的應用程式和公司喊打喊殺，胡亂指控它們「收集美國人訊息」，揚言應當把它們列入美方實體名單之中。這些人的嘴臉，連同前一日TikTok行政總裁周受資在另一場聽證會上被美議員連番逼問，無不再度證明了美國持續在對中國有關企業做「有罪推定」和無理打壓。

TikTok行政總裁周受資2024年1月31日在美國國會出席聽證會。（Reuters）

資料顯示，「美中經濟與安全審查委員會」是一個美國政府於2000年10月通過國會授權設立，以負責監督和調查美中之間國家安全和貿易問題的機構。該委員會成員由兩黨國會議員所任命，每年發布所謂「年度報告」，被認為是美國國會、白宮，決定美中政策的重要指南。

據報道，在就中國IT產品進行討論時，美國喬治城大學安全與新興技術中心高級研究分析師科里根（Jack Corrigan）告訴該委員會：「通常情況下，很少有價格相當且可替代指定的中國（IT技術和服務）的產品。」

「從每一個美國網絡中消除所有指定的中國（IT技術和服務），就算是可能的話，代價也將是高得令人望而卻步。」他補充道。

近年來，美國持續不斷打壓以華為和中興通訊為代表的中國企業，將其排除出美國的電訊基礎設施供應商名單，美方假借所謂「國家安全威脅」為由，宣稱這些中企的產品可能「暗藏間諜軟件」、「將美國個人數據傳回中國」云云。

而為了補償美國農村的電訊服務營運商，美國聯邦通訊委員會（FCC）曾發起一項「撤換計劃」，美國國會在2020年撥款19億美元為該計劃提供資金。然而，事實證明，更換設備的成本要高得多，FCC表示，該計劃面臨大約31億美元的缺口。

科里根在聽證會上坦言，如果該計劃擴大到華為和中興通訊以外的中國硬件供應商，資金缺口只會繼續擴大。他還聲稱：「因此，至關重要的是，政策制定者應針對違規行為對國家安全構成最大風險的行業、網絡和用例，禁止採購並『撤換』資金。」

圖為北京一間華為門市，攝於2023年8月30日。（Reuters）

同場參加聽證會的尼卡赫塔爾（Nazak Nikakhtar，暫譯），曾於特朗普執政時期在美國商務部任職，她聲稱，在全面禁止中國硬件和軟件方面，美國是「在拖延」，而不是「在細節上循規蹈矩、一絲不苟地執行」。

「法律權威是存在的，這種能力是存在的，但從行業到政府的方方面面，這種意願都不存在。」尼卡赫塔爾越說越起勁，聲稱減輕經濟成本的唯一方法是規定整個行業不能使用中國部件，並「逐步實施（這一措施），以便經濟進行調整」。

現場另一名證人、數據保護情報軟件公司「Feroot Security」的行政總裁察里尼（Ivan Tsarynny，暫譯）也幫腔聲稱，一些應用程式「收集了大量美國用戶數據」。

值得一提的是，就在前一天（1月31日）的美國國會參議院司法委員會聽證會上，著名「反華議員」、阿肯色州共和黨籍參議員卡頓（Tom Cotton）就反覆跑題，逼問TikTok行政總裁周受資「國籍問題」，引發美國網友眾怒，甚至將其罵上社交媒體熱搜榜第一位。

而2023年3月，周受資同樣在一場美國國會聽證會上遭遇類似的經歷，這種將有罪推論貫徹到底、無厘頭問題頻現的聽證會，不僅把TikTok美國用戶氣笑了，更是向全世界充分展示了美國政治做騷根本無下限。

針對相關情況和問題，中國外交部發言人此前就曾回應稱，時至今日，美方仍在拿不出任何證據的情況下，以所謂「國家安全」為由，濫用國家力量打壓中方企業。這是赤裸裸的經濟和科技霸凌，是對美方一貫標榜的市場經濟原則的公然否定，也戳穿了美方所謂公平競爭的虛偽面目。中方再次敦促美方停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美國正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續支持中方相關企業依法維護自己的正當權益。

本文獲《觀察者網》授權轉載

