泰國2023年新車銷售　中國打破日本一家獨大　份額較2022年翻2倍

1月31日，中國汽車工業協會的數據顯示，2023年中國汽車出口491萬輛，創下歷史新高，並首次超越日本（442萬輛）成為世界最大的汽車出口國。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：阮佳琪



與此同時《日經亞洲》發現，中國汽車還正在衝擊日本汽車的海外市場，比如在很長一段時間裏都是日系車一家獨大的泰國，眼下日本車和中國車正呈現此消彼長之勢。

據該日媒2日報道，在中國電動車強勢增長的帶動下，2023年中國汽車廠商在泰國新車市場的份額翻一倍多。此外，中國車企佔泰國電動車銷量的80%，日本品牌則不到1%。

東南亞汽車市場素有「日系車後花園」之稱，作為東南亞最大汽車消費國之一的「亞洲底特律」泰國，更是基本由深耕於此60多年的日系品牌主導，豐田汽車（Toyota）、日產汽車（Nissan）、本田（Honda）等品牌的市場份額一度接近9成。中國汽車品牌想要動搖日系品牌在泰國汽車市場的絕對統治地位，難度不可謂不大。

不過，憑藉新能源汽車的強勢發力，中國車企有撬動這道銅牆鐵壁的機會，2023年在泰國汽車市場撕開一道缺口。

據《日經亞洲》報道，泰國2023年乘用車和商用車的總銷量為775780輛，中國車企份額達到11%，增至2022年的2.2倍。日系車市場份額下降約8個百分點至78%。

將泰國視作「第二故鄉」的日本豐田仍以34%的份額排在銷量首位，但同比銷量下降8%；第2位的五十鈴汽車（ISUZU）銷量下滑29%（份額20%），第5位的三菱汽車（Mitsubishi Motors）下滑35%（份額4%）。第3位的本田乘用車銷售良好，銷量增長14%（份額12%）。

小米創辦人兼執行長雷軍2023年12月28日在北京出席公司首款電動車SU7發布會，並發表講話。（Reuters）

中企方面，比亞迪（BYD）2023年在泰國銷售約3萬輛，將份額提高到接近4%，排名超過日產和萬事得（Mazda），升至第6位。而在一年多以前，2022年11月剛剛進入泰國市場的比亞迪，當時一年只賣出300輛汽車。

《日經亞洲》援引知名汽車媒體AutoLife數據，2023年泰國電動汽車銷量達到76314輛，是前一年的7倍多。中企佔80%左右，比亞迪貢獻近一半，而日系車僅佔1%。

報道還提到，中國車企都在抓住這搶佔車道的機會窗口，比亞迪、長城（Great Wall Motor）、上汽名爵（Morris Garages）近期接連宣布計劃在泰國建廠進行本地生產，繼續推動電動車在泰國的普及。長城汽車的一位高管指出，「核心部件電池的本地化生產將有助於降低成本。」

另據泰媒報道，中國電動車正逐漸改變泰國汽車市場格局，將泰國新能源汽車市場愈做愈大。

就在2023年底落幕的第40屆泰國國際汽車博覽會上，中國電動車在參展的30多個汽車品牌中銷量持續領先。在中國品牌帶動下，參展電動車訂單首次超越燃油車。

根據主辦方網站數據，在最終公布的本屆車展銷量前十的品牌裏，中國車企佔5間，比亞迪、廣汽埃安（GAC Aion）、上汽名爵、長安、長城形成中國品牌矩陣，依次位列第3至7名，銷量上也與日系品牌形成分庭抗禮之勢。

圖為2023年10月31日，一輛比亞迪秦（Qin）型號汽車在中國北京的街道上行駛。（Reuters）

「這是以往車展從沒有過的情況，」泰國汽車媒體kun racing在其車展評述節目中說，「在長期被日系燃油車主導的泰國市場，這是個令人驚訝的局面。」

泰國汽車研究院院長江薩說，近年來中國電動車在泰掀起熱潮，提高電動車的普及程度，來泰投資的中國車企還帶來電池等配套產業，帶動泰國建立電動車產業鏈，這些都將助力泰國成為東盟（ASEAN）領先的新能源汽車市場。

盤踞泰國汽車市場60多年的日本車企也開始覺察到危機感，醞釀「反擊」。

據日本共同社2023年12月25日報道，為應對中國企業在電動車領域佔據主導地位，豐田、本田、五十鈴和三菱等4間日本汽車製造商，預計未來5年內投資1500億泰銖（約332億港元）用於在泰國生產電動車。

1月20日，豐田公司亞洲區行政總裁前田雅彥（Masahiko Maeda）還宣布，要採用雙管齊下的戰略與中國車企競爭，「現在，中國企業已經佔據泰國電動車市場的大部份份額，我們需要完全進入追趕模式。」