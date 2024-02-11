甲辰龍年︱韓國越南過年吃這些？　盤點亞洲多地新春習俗

【2024農曆新年｜新年︱龍年】2月10日是農曆正月初一，全球華人都在這天喜迎新年。按照曆法，韓國和越南等幾個國家通常也會在同一天步入傳統新年。以下列舉亞洲多國新年傳統習俗，一覽各地民眾如何歡度新春。



韓國

韓國人大年初一早上，便會按年紀長幼依次向長輩行「歲拜禮」，磕頭跪拜問候。長輩之後會向後輩派「歲拜錢」，形式和利市相似，但主要使用白色封套。

當地人會吃加入切片年糕的肉湯賀年，據稱年糕的白色象徵純潔，切成橢圓形則象徵新一年將會光明而富裕。煎餅在過年時亦相當常見，通常以辛奇（Kimchi，即韓式泡菜）或海鮮為配料。

圖為2023年1月22日，韓國表演者身穿傳統服裝在首爾青瓦台賀年活動上演出。（Getty Images）

越南

按地區南、北分布，越南人過年時分別會吃方形或圓柱形的肉粽。除了紅燒肉、春卷之外，苦瓜湯也是賀年餐桌上的常見食品，象徵厄運會在新年過去。

桃花是越南北部居民購買賀年花卉的首選，人們相信桃花有驅邪作用，且能為家庭帶來幸福。

越南人新年時會吃一種名為Bánh Chưng的方形糉。方形糉多由肥豬肉、綠豆和糯米製成。

值得一提的是，越南的十二生肖動物與我們有所不同，去年過完貓年之後，今年便和我們一同迎接龍年。

圖為2023年1月14日越南河內攤檔一景，可見攤販出售的新年掛飾式樣與香港大致類同，亦會印上「福」字，但部份祝賀語以越南語書寫。（Getty Images）

印尼

印尼華人人口眾多，保留不少傳統賀年習俗。印尼千層糕（Kue lapis）製作繁複，在舊時相當矜貴，因此成為當地華人喜愛的賀年食品。來到今天，當地華人的賀年桌上已可看到各種西式糕點。

他們亦會在新年派利市，甚至會「順便」派給相識的印尼鄰居，即使習俗有異，仍能同度佳節。

印尼農曆新年氣氛濃厚，會有街頭巡遊。圖為2023年1月21日，峇里島華人舞獅表演。（Getty Images）

馬來西亞

馬來西亞華人非常重視農曆新年，過年時愛吃「撈起」，即魚生撈蔬菜絲配上適量配料，進食前要一邊用筷子攪拌菜式，一邊說「撈起」，筷子夾得愈高愈好兆頭。

當地相傳，女子只要將橙投入海中，便能嫁得好郎君。但習俗經現代「改良」後，部份人會在橙皮上寫上電話號碼，待人拾取。

圖為2023年1月15日，馬來西亞吉隆坡街頭揮春攤販即席揮毫。（Getty Images）

菲律賓

菲律賓人相信，圓點象徵財富，因此喜歡在新年時穿戴有圓點圖案的衣物，亦會準備圓形水果擺盤，並避免放上菠蘿、榴蓮等水果，因為它們滿佈尖刺，象徵問題或障礙。

此外，當地人相信在新年伊始的一刻高高跳起，有利兒童長高，當到達除夕夜12時正時，常鼓勵子女這樣做。

圖為2020年1月25日，舞龍隊成員在馬尼拉街頭作噴火表演。（Getty Images）

日本

日本在明治維新後轉用公曆，不再按農曆慶祝新年，否則傳統上通常和我們的農曆新年重疊。當地換曆已久，但以西曆計算新年之餘，仍保留不少傳統習俗，譬如在除夕鳴鐘、吃蕎麥麵等。

到初一，父母會向子女派壓歲錢，當地人亦會一同前往神社作新年首次參拜，稱之為「初詣」，為新一年祈福。