農曆新年｜英文怎麼叫？「Lunar」還是「Chinese New Year」之爭

農曆新年快樂!相信各位近日都聽到不知多少次的新年祝賀。不過除了中國會慶祝新年,還有許多國家會慶祝農曆新年,但若要把「農曆新年」翻譯成英語,應該是「Lunar New Year」還是「Chinese New Year」(中國新年)呢?



在2023年,韓國女團「New Jeans」的澳韓雙國籍成員Danielle因在網上一句「what r u bunnies doing for Chinese new year?」引起爭議,韓國網民發起圍攻,要求她把「Chinese」一字改成「Lunar」,但正當她道歉後,又被中國大陸網民抨擊「辱華」,把屬於中國的農曆新年「去中國化」,進而掀起一波「中韓文化之戰」。

圖為2023年1月22日,韓國青瓦台舉行舞獅的新年慶祝活動,韓國舞獅和中國舞獅截然不同。(Getty)

事實「農曆新年」英文應該譯作「Lunar New Year」或是「Chinese New Year」爭議經常出現。中國的論點是農曆緣自中國文化,是中國節日和中國發明,因此所有慶祝農曆新年的國家應該尊重文化出處,使用「中國新年」。

然而,英語圈已習慣把農曆新年譯作「Lunar New Year」,對是否使用「Chinese New Year」沒有規定。而即使農曆緣自中國,經歷多年變遷農曆新年在其他國家已經改變,和今天中國的農曆新年有所不同。以韓國教授徐坰德的話來說,農曆新年已並非中國獨有節日,也是韓國、越南及菲律賓等亞洲國家節日。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎也認為,儘管農曆新年源自中國,但在各個地方的慶祝活動都有所不同,因此會產生不同的稱呼,例如越南曆法把2023年視為貓年,其他地區則是兔年。中國不會說「貓年快樂」,而越南人一般把農曆新年稱為元旦節,越南的揮春寫有些更會使用相當有特色的漢喃文。

圖為圖為2023年1月13日,正在為準備慶祝貓年的越南商舖,越南沒有兔年,但有貓年。(Getty)

順帶一提,農曆新年在中國也被稱為春節(Spring Festival),但這是中華人民共和國成立前後才出現的事。

1912年1月1日中華民國成立,孫中山在《臨時大總統宣言書》文告中用上了「元年元旦」,正式把公元紀年法(陽曆)的1月1日稱為元旦。而在1949年9月27日,中國共產黨舉行第一屆中國人民政治協商會議,決定沿用民國的公元紀年法,把1月1日定為元旦,至於農曆(陰曆)1月1日則改稱為春節,正式把西曆元旦和農曆新年區分開來。