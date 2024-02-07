上海市委書記與Bill Gates視像通話　稱加強農村及衛生合作

上海市委書記陳吉寧2月7日與美國比爾及梅琳達．蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）聯席主席蓋茨（Bill Gates）舉行視像通話，上海市領導李政、劉多均有參與。



上觀新聞7日報道，陳吉寧表示，上海與蓋茨基金會在增進人民健康福祉、推動可持續發展等方面有相契合的理念、目標，希望進一步加強溝通，完善合作機制，把基金會自身優勢與上海的開放、科創及臨床優勢等更好地緊密結合，推動科技創新、生命健康、公共衛生、鄉村振興等領域合作。

陳吉寧指，上海將全力營造開放創新生態，積極構建與高水平開放、新技術變革相適應的監管體系，為各類機構在滬創新發展提供更好服務、創造更好條件。

蓋茨在通話期間介紹基金會對華合作情況和未來發展計劃。他說，基金會致力於把全球創新引入中國、把中國創新推向世界，從中國創新實踐中汲取經驗做法，更好應對全球性挑戰。

他又指，上海創新資源富集、創新活動密集、創新機遇聚集，願攜手全球合作夥伴圍繞生命健康、藥物研發及農業農村、環境衛生等領域加深務實合作，攜手研發攻關，推動形成更多創新成果和解決方案。