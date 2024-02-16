拜登收賄是假？　FBI線人涉捏造賄賂證供被捕

聯邦調查局（FBI）線人斯米爾洛夫（Alexander Smirnov），因就拜登（Joe Biden）及其子亨特（Hunter Biden）受賄案中涉嫌作「提供虛假證供」被起訴。



路透社2月15日報道，特別檢察官魏斯（David Weiss）稱斯米爾洛夫涉嫌提供虛假證供，稱他曾向FBI表示美國總統拜登及兒子亨特曾收取烏克蘭天然氣公司Burisma賄款，但似乎不並非事實。

圖為2024年1月10日，拜登兒子亨特出席國會一個聽證會。（Reuters）

斯米爾洛夫向FBI表示，他在2015和2016年與烏克蘭天然氣公司高層會面兩次，公司向他指出承認雇用亨特是為了透過拜登「保護公司免受各種問題的困擾」。

斯米爾洛夫又指出，在拜登擔任副總統期間，烏克蘭天然氣公司分別向拜登和亨特支付了500萬美元，以便亨特能「透過父親打點事情」，讓其在美國開設公司。

然而FBI調查發現，斯米爾洛夫的供詞並非事實，包括斯米爾洛夫在2017年才與烏克蘭天然氣公司接觸，而非2015年和2016年。當時拜登亦非副總統，沒有影響美國政策的能力。

斯米爾洛夫的證供被被共和黨用來對拜登提出彈劾，事件將影響共和黨過去一直針對拜登及亨特商業犯罪的指控。

斯米爾洛夫在乘搭飛機前往拉斯維加斯時被捕，若果罪名成立，將面臨最高25年的監禁。