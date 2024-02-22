密謀販運賣核武原料遭美國起訴　日本黑幫大佬霸氣照片曝光

美國司法部指控一名日本黑幫頭目，企圖從緬甸將核原料販運至伊朗製造核武。兩人於22日在紐約聯邦法庭受審，若罪名成立將面臨終身監禁。



紐約曼哈頓法院2月21日公布起訴書，60歲的日本黑幫頭目海老澤武史和61歲同案被告Somphop Singhasiri，企圖把核原料鈾及鈈販運至伊朗。兩人於2022年4月被控國際販毒和槍枝罪，目前被還押候審。

起訴書稱，海老澤試圖代表緬甸一個武裝組織，取得大量軍用級武器，包括地對空飛彈、突擊步槍和狙擊步槍、機關槍以及各種口徑的火箭和戰術裝備等。

圖為2021年2月3日，日本黑幫頭目海老澤武史向臥底人員展示火箭炮。（Reuters）

海老澤武史是日本組織犯罪集團「極道」的核心成員，的犯罪活動範圍廣達斯里蘭卡、緬甸、泰國和美國。海老澤被捕後，關押在布魯克林監獄。

在誘捕行動中，海老澤曾向便衣探員表示他可以取得核武原材料，並提供照片以及記錄輻射的蓋格計數器（Geiger counter）數據。海老澤其後接觸聲稱可接觸伊朗軍的臥底人員，販售被稱為「黃餅」的物質，後來經確認是武器級的核原料化合物。

兩名被告於22日在紐約聯邦法庭受審。海老澤面對共謀國際販運核原料、進口毒品、取得以及轉讓防空導彈等罪名。若罪名成立，兩人將面臨終身監禁。

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