習近平晤塞拉利昂總統　兩方簽署共建「一帶一路」等合作文件

2024年2月28日下午，中國國家主席習近平在人民大會堂與訪華展開國事訪問的塞拉利昂總統比奧（Julius Maada Bio）舉行會談。兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、農業、經濟發展、落實全球發展倡議等領域多項雙邊合作文件。



習近平指，中方堅定支持塞拉利昂人民走符合本國國情的發展道路，願同塞方加強治國理政交流，繼續互相支持彼此重大關切，維護主權、安全、發展利益。

他稱中方願為塞農業、基礎設施建設、人力資源等領域發展提供力所能及的幫助和支持，鼓勵、支持中國企業赴塞投資興業，雙方要加強在聯合國安理會事務中的合作，共同維護非洲和廣大發展中國家利益。歡迎塞方積極參加全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，攜手推動構建人類命運共同體。

習近平稱，中國始終把發展同非洲國家團結合作作為對外政策的重要基石，中方將秉持真實親誠理念，加強同非洲國家相互支持和友好合作。中方願同包括塞拉利昂在內的非洲朋友一道，辦好今年的中非合作論壇會議，將中塞、中非友好發揚光大。

中國國家主席習近平在人民大會堂與訪華展開國事訪問的塞拉利昂總統比奧舉行會談（中國外交部）

中國外交部引述比奧表示，中國是塞拉利昂信任和依賴的朋友，雙方始終相互尊重、平等相待，擁有深厚傳統友誼，塞方感謝中方為塞經濟社會發展提供的大力支持，高度讚賞中國共產黨領導中國人民實現跨越式發展，推進民族復興。

他又稱中國經驗為發展中國家加快發展提供了深刻啟示。塞方願同中方加強在地區和國際事務中的協調配合，共同促進世界和平與發展。

會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、農業、經濟發展、落實全球發展倡議等領域多項雙邊合作文件。

雙方發表《中華人民共和國和塞拉利昂共和國關於深化全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》。