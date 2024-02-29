拜登接受年度體檢　醫生指健康良好繼續適合履行職務

81歲的美國總統拜登（Joe Biden）2月28日於馬里蘭州郊區一家軍事醫院，接受了年度體檢。他在完成體檢回到白宮時表示，結果與前一年沒有任何不同，「一切都很好。」白宮其後公布醫生的書面撮要，指拜登每周至少運動五天，正接受睡眠呼吸中止症（Sleep Apnea）治療，但健康狀況良好，繼續適合履行職責。



醫生的書面撮要指出，拜登步態仍然僵硬，但自去年以來並未惡化。 他雙腳患有「週邊神經病變」（peripheral neuropathy）、胃食道逆流（gastroesophageal reflux）、過敏（allergies）和脊椎關節炎（spinal arthritis），需要接受藥物治療。拜登感覺良好，今年的體檢沒有發現新的問題。醫生指出，拜登仍然適合履行職責，能充分履行所有職責，毋須任何豁免。

拜登28日稍早時間離開白宮，到醫院接受幾個小時的檢測，他之後宣稱結果與去年大致相同。白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登沒有接受認知測試，也不需要進行測試。

醫生在去年的體檢中稱，拜登身體健康、「適合履行總統職責」，其中包括切除了他胸部的病變，並宣布他在 2022 年感染新冠病毒後，已經擺脫長新冠症狀。

正尋求連任的拜登，因不時失言及跌倒，其健康狀況一直備受關注。加上近期檢方對其機密文件案的調查報告指，拜登記憶力嚴重有限，更令人質疑其是否適合連任。