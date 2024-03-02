辛偉誠：英國民主遭極端分子蓄意破壞

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）說，英國的多元種族民主正受到伊斯蘭主義者和極右極端分子的蓄意破壞。鑑於仇恨言論和犯罪行為的增加，他呼籲警方採取更強硬措施以應對抗議活動。



路透社報道，英國激進的左翼人物加洛韋（George Galloway）星期五（3月1日）在一場混亂的補選中勝出後，辛偉誠當晚在唐寧街10號外發表講話。

辛偉誠說：「我擔心，我們在建設世界上最成功的多種族多信仰民主國家方面所取得的偉大成就，正在受到蓄意的破壞。」

他說，「這些極端主義破壞和犯罪行為正在急劇增加 」。

自去年10月7日哈馬斯（Hamas）在以色列南部發動致命突襲後，加沙地帶一直遭到以色列軍的轟炸。此前，一些英國議員因表達支持以色列向哈馬斯發動戰爭而受到威脅，議員們本周獲得新安全條款的資助。

辛偉誠說，人們有權利抗議並要求保護加沙地帶平民的生命，但不能以此為由支持被禁止組織哈馬斯。他要求警方「不僅僅管控這些抗議活動，而是要嚴厲執法」。

他說，「伊斯蘭極端分子和極右翼分子藉助彼此的力量，互相壯大聲勢」，他指兩者「同屬極端主義」。

辛偉誠還說，持簽證進入英國的人如果「選擇散播仇恨」，將被撤銷簽證。

左翼煽動者加洛韋當選議員 辛偉誠表震驚

支持以色列有權反擊哈馬斯突襲的辛偉誠，對左翼煽動者加洛韋當選議員表示「極度震驚」，並譴責加洛韋輕忽哈馬斯去年10月突襲以色列。

英國國會羅奇代爾選區補選，由立場親巴勒斯坦、前工黨代表加洛韋勝出。（REUTERS）

加洛韋接受第五頻道訪問時回應了辛偉誠的講話，稱自己在2014年曾遭人襲擊。

加洛韋說：「我和其他人一樣反對極端主義和暴力，因為我的個人經歷，我或許比其他人更加反對極端主義和暴力。」

長期被批評者指控加劇社區緊張局勢的加洛韋，3月1日當選英國議員。他在羅奇代爾（Rochdale）一場爭議性的補選中以以哈衝突為競選主軸，表明反對以色列在加沙地帶發動戰爭，受到反猶太主義指控。羅奇代爾30%的人口為回教徒。

本文獲《聯合早報》授權轉載

