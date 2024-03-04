北京：中方無意超越美國　也不會去主導世界

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）2月25日發布美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）訪問內容，他稱中國是美國最重要的競爭對手，北京最終目標是超越美國，成為全球主導的國家。他稱美國不想此事發生，不想生活在中國人主導的世幅。



外交部發言人毛寧稱，美方這一言論既不符合事實也不具建設性，中方堅決反對。

她稱，中方反對以競爭定義中美關係。中國不搞大國競爭，無意取代誰、挑戰誰，而是始終按照中國國家主席習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美關係，希望美方同中方相向而行，樹立正確的對華認知。

毛寧說，中方一向認為，國家不分大小、貧富，都是國際社會的平等一員，中國不會去主導世界，更不認為世界應當由誰主導。中國也無意超越美國，而是做更好的自己，讓中國人民過上更好的日子

她說中國將一如既往堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護世界和平，促進共同發展，推動構建人類命運共同體，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

中國美國商會在北京舉行第23屆答謝晚宴，伯恩斯發言，再提美國不願與中國「脫鈎」，以及一些美國官員都希望美國與中國繼續發展貿易。