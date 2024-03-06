德國62歲男217次打至少8種新冠疫苗無副作用　研究：不贊成

德國大學醫科團隊在報章中得悉一名男子在29個月自行施打217次新冠疫苗後邀請這名男子參與研究。這些研究在3月4日刊出。研究人員指，雖然過度接種未對男子的身體造成不良影響，但他只是個別案例，不建議大家過度接種。



有關研究4日在英國雜誌《刺針·傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）刊登。事源這名62歲的男子被發現私下購買和注射217次新冠疫苗，當地政府得悉後蒐集他注射134次、8種不同種類疫苗的證據並對他提起欺詐起訴，但最終罪名不成立。

這一消息登報後，埃朗根－紐倫堡大學（University of Erlangen-Nuremberg）透過報紙文章了解到這件事，並主動聯繫這名男子，邀請他進行各種試驗，這名男子對此非常感興趣，向研究人員提供血液和唾液樣本。

經研究，大學醫科人員發現，他沒有出現與疫苗相關的副作用，並且他的免疫系統繼續對後續劑量做出反應。研究人員指，這名男子只是個別案例，缺乏更多研究提供具體結論，對於預防新冠，目前研究表明，3劑疫苗接種再加上針對弱勢群體的定期補充劑疫苗，仍然是受歡迎的方法。