娛圈富婆被偶遇貴氣逼人　傳買樓致富擁逾5億身家住九肚山豪宅

現年61歲的鄺美雲（Cally）近年已淡出演藝圈，除了成為商界女強人之外，身為港區全國人大代表的她不時到各地出席會議。日前有網民在珠海偶遇鄺美雲，並大讚對方氣質出眾：「一日來回見到兩次鄺美雲，這是什麼緣分？第一次去斗門玩，見到一個好靚嘅貴婦覺得好熟面口，旁邊有人話係鄺美雲。身材真係好好，樣子也貴氣，以前的美女真係唔同，特別有韻味。好巧的是，回香港又見到佢，一齊過關，這種巧合真係有種神奇的感覺。」

鄺美雲（Cally）早前出席第十四屆全國人大二次會議。（微博@鄺美雲Cally）

港區全國人大代表。（微博@鄺美雲Cally）

相中所見，身穿黑色大褸的鄺美雲，盤起頭髮，整個造型貴氣十足，網民紛紛留言大讚高貴優雅，又提及鄺美雲為內地捐建57間學校，出錢又出力，絕對是人美心善！鄺美雲在1982年參選港姐奪得亞軍後入行，影視歌三棲的她賺到第一桶金後就開始買樓投資，高峰時期手持物業逾10個！而鄺美雲在2000年淡出演藝圈後，投身珠寶界，並斥資五千萬開設個人珠寶店。

有網民在珠海偶遇鄺美雲。（小紅書圖片）

貴氣十足。（小紅書圖片）

鄺美雲淡出演藝圈後投身珠寶界。（視覺中國）

鄺美雲現時身兼珠寶鑑定師、企業家、慈善家、政協委員、港區人大代表等多重身份，多年來靠着獨到的投資眼光，有傳她的身家逾5億，成為圈中富婆之一。早年鄺美雲以約4,000萬元購入九肚山寶松苑一幢洋房，並居住至今，她曾在內地節目《魯豫有約》中公開大屋，可見豪宅環境清幽，還設有戶外花園，她不時都會邀請好友到家中作客。

到內地視察。（微博@鄺美雲Cally）

自住九肚山豪宅。（影片截圖）

公開大屋。（影片截圖）

設有K房。（影片截圖）

設有戶外花園。（影片截圖）