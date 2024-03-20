林曉峰孖鄧智偉合作推出單曲　巡唱廣州站公布售價相當親民

3年前因參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》而成功打開內地市場的林曉峰（阿Lo），在早前宣布Solo開內地巡迴演唱會，引起不少討論。而近日他更推出人生第一首單曲《曾經被遺忘的人》相當動聽，將在巡唱廣州站首獻唱送給歌迷，令大家相當期待。

林曉峰因參與《披荊斬棘的哥哥》而人氣急升。（微博圖片）

近年不停以歌手身份現身各類型綜藝節目或大型晚會的阿Lo ，其歌聲渾厚動聽，備受肯定。早前宣布將在內地四大城市（廣州、深圳、順德、東莞）舉行巡迴演唱會的他，即引起不少網民留言支持，人氣相當之高。

林曉峰Solo開內地巡迴演唱會。（林曉峰微博圖片）

當然，亦引起部分網民嘲諷他自出道起沒有推出過任何專輯或歌曲，舉行巡迴演唱會相當之奇怪。但近日他終於推出人生第一首單曲《曾經被遺忘的人》，更親自填詞，相當有才華，亦找來著名音樂人鄧智偉作曲，而他更轉發「樂腾演藝」微博，率先預告了一段23秒試聽版本，歌曲旋律優美再加上其渾厚聲線，充滿情感，相當動聽，他留言表示：「說好的單曲，寫出我所想，唱出我想說。」不少網民聽後都讚不絕口。

林曉峰同鄧智偉合作。（林曉峰微博圖片）

林曉峰推出單曲《曾經被遺忘的人》。（林曉峰微博圖片）

而他亦預先預告新歌將會在4月13日現場首唱，而當日就是其巡迴演唱會廣州站大日子，終於有自己的歌可以演唱了。而廣州站演唱會的門票售票亦已公布，分別為VIP488人民幣、普通388人民幣、預售288人民幣，售價相當親民，大家都紛紛留言話會買票支持，看來滿座率一定非常高。

23秒試聽版本。（樂騰演藝微博圖片）