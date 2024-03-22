中年好聲音2｜顏米羔解釋「賄選」後　再被指商場活動買Fans撐場

《中年好聲音2》決賽在即，本周日，7強參賽者將爭奪冠軍寶座，以及由觀眾網上投選嘅「觀眾最愛好聲音」。不過大熱之一的顏米羔就是非不斷，日前他被指陷「賄選」風波，有人向傳媒報料，指一位自稱是顏米羔的「好兄弟」，於網上群組發訊息為對方拉票，稱只要在網上投票支持顏米羔，再截圖證明，即可換取價值280元的「撥筋肩頸按摩」服務一次。

《中年好聲音2》決賽將於本周日舉行，古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔（中）、黃劍文、潘宗賢及陳俞霏將爭奪冠軍寶座。（資料圖片）

大熱人選之一的顏米羔，近日接連有與拉人氣有關的負面消息傳出。（資料圖片/梁碧玲攝）

有人收到這個來自「顏米羔好兄弟」的訊息，指只要截圖證明自己有投票給對方，即可獲撥筋肩頸按摩一次，價值$280，令顏米羔被指「賄選」。（網上圖片）

顏米羔就在社交平台為事件解畫，他說：「 有關有報道指有米羔支持者推出投票送療程之貼文，非米羔及後援會的意思，本人亦通知了發文者移除貼文，多謝大家支持。」他接受TVB訪問時亦澄清，自己得知事件後已立即叫停對方，稱：「我明白佢支持，但咁樣唔啱喎，我都有同佢講。」指自己上了一課，現在唯有更積極拉票。

顏米羔在社交平台就事件解畫。（fb@顏米羔 mic-GO）

顏米羔指自己得悉事件後，已即時叫停對方，坦承粉絲太愛錫自己才會這樣做。（電視截圖）

而一位名為Mandy的女士就承認責任，她稱自己是美容師，專職美容按摩，因一路見證顏米羔從一無所有到勇於追夢，很想表達支持，卻見到對方有困難都不肯尋求幫助，只懂笑面迎人，很想用自己的方法令對方不要孤軍作戰。

Mandy說：「我一生人嘅專業技能，只有做 facial 同按摩。當時我好想用我嘅技能去幫佢。望返轉頭，嗰刻我太衝動，亦太愚蠢，乜都冇仔細考慮，就出咗嗰個貼文，冇諗到喺客觀嘅角度睇，會變成一種利益輸送，成件事可以變得咁複雜同埋有咁大影響。」她指事件與顏米羔本人及Fans無關，向大眾道歉並表示會一力承擔責任，接受大家意見。

這位自稱美容師的Mandy，解釋用投票換按摩的主意由自己所出，因她想用自己的方法支持顏米羔，卻忽略了事件會演變成大家眼中的「利益輸送」。（fb圖片）

然而，顏米羔轉頭又捲入另一事件，有人在社交平台發文，稱自己收錢扮顏米羔粉絲。她貼出3月18日出席《中年好聲音2》7強記者會的現場片段，從觀眾席影住顏米羔唱《紅色跑車》。她說：「第一次做假Fans 爽Lam 細個以為啲Fans係真😂😂Btw 呢個人一定覺得自己好有型」

是非不斷的顏米羔，竟被爆出疑似「買Fans」的疑雲，未知是他本人還是他人幫手買Fans。（資料圖片/梁碧玲攝）

有人在社交平台爆料，指自己收錢去商場活動扮顏米羔Fans。（Threads圖片）

網民也相當驚訝，紛紛留言，最多人關心的是有幾錢人工，樓主回答：「無吖 得一日$200一個鐘😂同埋要個個KOL frd帶先做到」有人叫她幫手搭路，稱自己都想做假Fans；又有人問如果遇著記者訪問會否露餡，她說：「應該真係有真粉 但我企後面 又或者啲主持都知係扮 都唔會搞咁多嘢😂」，有人又問，為何她沒有尖叫，她笑稱：「我份糧唔包嗌 要嗌嘅係另一team負責😂」。

不過隨住愈來愈多人見到這則貼文，她一度表示：「無諗過咁多人睇 咁多人知咗 好驚出唔到糧😂」，其後更將貼文刪去。