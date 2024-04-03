林秀怡自爆開餐廳七年都冇賺過錢　曾投資食物廠：蝕咗100萬

最近Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組(店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)」突發爆紅，會員人數更高達18萬人參與，最受關注的一點是過去一個月有報道指接近數百間店舖結束營業，當中食肆和零售業是重災區。藝人林秀怡於旺角經營日式西餐廳「FooDo 」至今已經七年，她接受《香港01》 表示：「都會有影響啦！條街真係靜咗好多，唔係好多人出嚟食嘢，生意就一定有影響，之前疫情生意影響好大，現在仲差過疫情嗰陣。」她透露疫情前曾經有計劃過開分店，不過現時已經暫停計劃。

全港店舖執笠結業消息關注組成員分享各區店舖結業消息 。（Facebook）

藝人林秀怡於旺角經營日式西餐廳「FooDo 」至今已經七年。（網上圖片）

曾投資食物廠蝕咗100萬

被問到現時經營情況，她說：「現在又未去到要提早收工，盡量做到幾多就幾多，疫情期間都保留咁多人手，不過冇自己落去幫手，因為之前都有落去幫手，現在就唔使，我希望市道好返忙到我都要落去幫手就好啦！」她指餐廳已經開了七年，不過屬於沒有賺錢的狀態，她透露：「因為餐單未有價格上的調整，因為原本成本高，已經壓到個價好低，所以價錢未有調整，可能會出一啲新嘅產品吸引返啲顧客。」

她表示在另一個投資項目損失慘重，她說：「之前蝕咗開咗一個食物製造廠，係打算整一啲意粉甜品，喺嗰度整完再運去舖頭，最後個廠都執咗，嗰度我哋都投資蝕咗100萬裝修同埋設備，上兩個月已經執咗個廠。」

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餐廳客源主要是本地人

講到最近不少港人選擇星期五至星期日到內地放假覓食兼旅行，會否加強餐廳的食物質素及員工的普通話能力等問題，她說：「我哋注重食物質素多啲，一定有影響條街靜咗，冇特別去加強員工普通話，因為主要做本地人生意。」講到經營七年的心得，她說：「保持食物嘅水準，好彩我哋都有班熟客幫襯。」提到放假休息會否到內地覓食，她說：「自己都好少上去，除咗拍嘢之外，呢排比較忙多嘢做，所以都冇話去邊度玩。」她透露最近忙於最近忙於主持《流行都市》同埋《獎門人Happy Easter感謝祭》，另外4月8日還有另一個節目《吃貨橫掃深圳》即將會推出，總共播六集。

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