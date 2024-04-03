嚴祟天首主持KCON做足準備功夫　流行韓文獲多位韓星激讚

韓國首席娛樂公司CJ ENM今年3月30日（星期六）至31日（星期日），假香港亞洲國際博覽館舉辦全球最大規模、以K-POP為中心的韓流文化慶典「KCON HONG KONG 2024」，當中Meet & Greet 環節由精通多國語言的嚴崇天（阿天）擔任主持。

阿天精通多國語言。

阿天當初知道有機會參與全球最大型的韓流文化音樂慶典，心情既緊張又興奮，他表示：「興奮嘅係，今次係第一次喺香港舉行KCON，可以同咁多K-pop頂流藝人同台演出，當然開心，緊張嘅係，知道要用大量韓文主持，所以都要做足準備功課，搵韓國嘅韓文老師補課！」

而主持KCON HONG KONG紅地毯部分，基本上同所有有份參與嘅歌手、組合同台，包括aespa、WayV、ATEEZ、VIVIZ、Highlight、Sistar19等等，阿天以韓文直接與韓星們交流及玩遊戲，孝琳@Sistar19 仲大讚阿天韓文講得好！

阿天知道要用大量韓文主持，所以都做足準備功課。

由於阿天經常主持韓星Fan Meeting同演唱會，所以部分藝人已經不是第一次見面，不少韓星都認得阿天，包括Teb@WayV、VIVIZ，梁耀燮@Highlight更是第三次合作，發展出一定程度的默契。

不少韓星已經認得阿天。

雖然阿天因為在第一日活動太落力而導致聲沙，但仍無損他的專業表現，他表示：「今次我主持嘅紅地毯同Meet & Greet官方都有直播，可以榮登KCON官方直播嘅畫面，我都覺得好叻！仲有網友send返比我添！但當然都好擔心自己做得唔夠好啦！特別係第二日聲沙比較嚴重，所以都要食類固醇頂硬上！但一切都值得！」精通多種外語的他，更做埋泰星活動主持，相當厲害。