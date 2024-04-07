張致恒又轉行賣菠蘿油？　曾擔任情趣用品店員落力推銷成熱話

張致恒（Steven）當年簽約英皇在事業高峰期間飽受負面新聞影響，逐漸退出幕前，他選擇與區燕雯（雯雯）結婚生仔，現階段已經擁有四個兒子。張致恒為了生計去年不斷被捕獲在不同的工作地點上班賺錢頻頻轉工，他今日（6日）又IG限時動態曬出一張自拍照，並且上：「今日多士、奶油豬、菠蘿油，我整架快啲嚟食！」究竟張致恒轉過幾多份工？

究竟張致恒轉過幾多份工？（IG@stevencheung)

曾自爆面試官當面鬧「渣男」

張致恒去年七月擔任01娛樂節目《摸杯底》嘉賓，他在節目上透露自從2019年事業跌入谷底，過去的五年期間做過許多工作類型，分別有茶餐廳、自助餐部門、麵廠、洗碗工作，工作時間通常都是早上10點至晚上10點，而做半年的工作是維持得最久的一份。他繼續指因為許多老闆都會受到娛樂新聞報道影響，最終選擇解僱他，而找尋工作之路相當困難，也遇過面試官鬧「渣男!」

張致恒憶起當街被路人鬧「渣男」。（節目《摸杯底》）

情趣用品店員落力推銷

張致恒自從去年七月開始首次被捕獲某小食店上班，當時店員《香港01》訪問時則指Steven上班不定時，但一星期會上四天的班，而旁邊賣雪糕的店員就指最近一星期都不見他上班。相隔數月，去年11月他又在IG透露找到一份新工作，並表示：「實不相瞞，其實我係呢一間情趣用品店嘅員工，已經返咗少少時間，所以如果大家喺旺角見到我行樓梯上去一間情趣用品店唔使擔心，我係去返工啫...」

有網民曾拍到張致恆在小食店工作。（網上圖片 / LIHKG）

張致恒曾經擔任情趣用品店員。（IG@stevencheung）

最新動向茶餐廳打工兼送外賣

張致恒繼曾經在情趣用品店上班，之後又被捕獲在銅鑼灣街頭派傳單，前幾日（2日）他在IG透露自己在茶餐廳工作，除了要派傳單，還需要擔任外賣仔。他更一度寫上：「過嚟尖東幸福中心，食午餐。飲靚奶茶啦喂，我派緊傳單，一陣間返入廚房。」網民都留言為張致恒打氣，鼓勵他可以有穩定收入，繼續堅持下去！

張致恒（Steven）曾經被捕獲現身銅鑼灣街頭派傳單。（Facebook圖片）