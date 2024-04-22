男星大學畢業赴澳門賭場工作　賺到第一桶金出道做歌壇新人

創作新人姚冠宇（Vanes）推出首支單曲〈好吧就這樣〉，正式進軍歌壇！事實上，姚冠宇的音樂基金是他畢業後前往澳門賭場工作存到的第一桶金，以此為基底創作歌曲，如今終於發表新歌〈好吧就這樣〉。



姚冠宇因赴澳門工作，意外開了音樂另一扇窗，因緣際會被發掘，加入當地「超級娛樂」，先從幕後工作做起，還曾擔任過「澳門F.I.R.」MFM經紀助理，更被發掘擔任詞曲作者，在疫情間獨立發表〈Hey Siri〉、〈我向南你靠北〉、〈神經病〉三首個人單曲。

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而姚冠宇新歌〈好吧就這樣〉創作源起，是來自於對生活、自我和人際關係的無奈，當時創作時一氣呵成，他說：「〈好吧就這樣〉看著是斷句，是當下的時空背景，帶著無奈的口吻，但在往後每個不同的時刻回頭瞻望，才發現當時的斷句緊接又到了下一章，所以『好吧就這樣』也是換行的tab鍵，是斷捨離中不可或缺的決絕。」姚冠宇〈好吧就這樣〉歌曲和MV則於22日同步上線。

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