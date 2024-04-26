周奕瑋得獎後再宣布喜訊　赴日做包租公︰啲Yen真係好平

近年獲無綫力捧做金牌司儀，40歲的Jarvis周奕瑋，去年在台慶頒獎禮「單拖」上陣，表現淡定獲得網民一致讚好，雖然在頒獎禮前，Jarvis由經理人合約轉至藝員合約，但無阻入行十八年首奪「最佳男主持」。近日再有好消息，宣布多一個身份做業主啦﹗



Jarvis周奕瑋一直都相當童顏，唔似已經40歲。（IG：@jarvischow）

2024年對Jarvis應該是相當重要的一年，除了得獎更首次榮升業主﹗4月26日早上他興奮宣布：「分享一個重大決定，各位，我做業主喇！我喺大阪做業主喇🎌！！」被封為日本通的Jarvis，首次置業亦選在日本：「老實講，我都俾自己呢個舉動嚇咗一跳，因為今次係我人生第一次買樓，仲要唔算諗咗好耐，就落呢個決定。不過有時就係咁，天時地利人和要來就來。再加上......今時啲Yen真係好平，而家買真係抵好多。(所以應該叫「金時地利人和」、或者「打鐵趁熱」。)」

Jarvis周奕瑋興奮宣布在日本大阪首次置業做業主。（IG：@jarvischow）

Jarvis周奕瑋興奮宣布在日本大阪首次置業做業主。（IG：@jarvischow）

Jarvis購入位於大阪西區一帶、大正駅附近物業，他特別鳴謝方健儀教路：「以前有諗過，如果第時有錢喺日本買樓，我肯定揀咗東京先，因為話晒東京係我生活過嘅城市，係有種私心嘅。但Amous 教識我買大阪樓最大優勢係投資做民宿，呢樣嘢係我從來無諗過嘅，令我多咗個投資嘅眼光睇本身熟悉嘅日本。以前我只係會用工作／旅行嘅角度睇呢個地方，對金錢嘅諗法亦比較保守，凈係會諗住做住同一件事，努力做嘢儲錢。但今次，算係跳出呢個固有諗法，做演藝工作嘅同時，都學吓搵啲被動收入。話時話，無諗過連投資置業呢方面，自己嘅選擇都係同日本有關😆」

Jarvis周奕瑋特別鳴謝方健儀教路。（IG：@jarvischow）

Jarvis周奕瑋特別鳴謝方健儀教路。（IG：@jarvischow）

Jarvis周奕瑋特別鳴謝方健儀教路。（IG：@jarvischow）