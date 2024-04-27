前花旦離巢7年淡妝上陣保養極好　曾斥喺TVB做到喊：「唔係人過」

前TVB花旦蘇玉華2017年底稱為了探索新鮮感，於是不再續約無綫，懸疑電視劇《平安谷之詭穀傳說》成告別作！離巢後的她曾透露人生最痛苦的時間是在TVB工作，直言是「唔係人過嘅日子」！近日，她與老公潘燦良一同現身欣賞《白孃孃》紀錄片，資深傳媒人汪曼玲曬出合照，可見56歲的蘇玉華保養極好，淡妝上陣的她臉上幾乎無斑點、細紋，皮膚光滑白皙！

Keep得好好！（微博照片）

蘇玉華離巢後曾在港台節目《瘋Show快活人》接受訪問時，回顧在TVB做演員的日子，她直言不諱：「喺TVB拍到天昏地暗，初初入去頭幾年，好使好用人工平，因為仲未係部頭，所以佢派咩工作畀你都要Say yes。」沒有拒絕的機會，使她工作量俱增，似是走進人生最痛苦的階段，她回憶道：「我好記得有一日，同時接緊三套劇，唔係套套都好重戲，但都要做、付出時間，有次PA比一疊通告嚟，拼埋一齊睇時，我喊。基本上你見到嚟緊嘅日子係冇得瞓，唔係人過。」

黃秋生和蘇玉華主演的《不赦之罪》今年開拍。（《不赦之罪》劇照）

全片有兩代演員交流，包括（左起）陳紫萱、歐鎮灝、蘇玉華、黃秋生、陳書昕。（《不赦之罪》劇照）

之後，蘇玉華重投劇場，當過劇場幕前幕後，又擔任過教師於浸會大學表演系任教。她又聯同張志偉、潘燦良組成「Project Roundabout」，再次挑戰劇壇。前年更參與電影《正義迴廊》，亦成為她從影以來首度入圍金像影后。雖然在影視方面一直未獲得任何獎項，但在劇界卻是各大頒獎禮的常客，演技早已獲肯定！