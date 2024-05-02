陳小春應采兒搭私人包機出遊　11歲Jasper唔知中國傳統節日惹爭議

陳小春與應采兒育有大仔Jasper（陳胤捷）及細仔Hoho，2017年他曾帶着Jasper參加內地親子真人騷《爸爸去哪兒5》，當時Jasper即使面對住爸爸發脾氣都依然表現乖巧，深得觀眾歡心！轉眼間Jasper已經11歲，日前陳小春同應采兒帶Jasper一起從上海出發去澳門玩，應采兒更拍片記錄旅程點滴，一家三口非常盡興！

陳小春與應采兒育有大仔Jasper（陳胤捷）及細仔Hoho。（微博@應采兒）

陳小春曾帶着Jasper參加內地親子真人騷《爸爸去哪兒5》。（影片截圖）

兩父子在節目中的互動好有愛。（視覺中國）

Jasper深得觀眾歡心。（影片截圖）

應采兒拍片記錄旅程點滴。（影片截圖）

Jasper全程都表現興奮，搭車去機場的路上已經開心到跳跳紥。（影片截圖）

待機時又同媽咪一起跳舞。（影片截圖）

片中所見，Jasper全程都表現興奮，搭車去機場的路上已經開心到跳跳紥，待機時又同媽咪一起跳舞，而應采兒亦趁機問囝囝有沒有鍾意的女仔，Jasper老實承認，之後應采兒又問他對「喜歡」的定義是什麼，Jasper神回覆：「她覺得我煩，我覺得她煩」，應采兒即答道：「那可能就是婚姻！」總結非常精闢，相當搞笑！

應采兒趁機問囝囝有沒有鍾意的女仔，Jasper老實承認，之後應采兒又問他對「喜歡」的定義是什麼。（影片截圖）

Jasper神回覆：「她覺得我煩，我覺得她煩」。（影片截圖）

總結非常精闢。（影片截圖）

父子合照。（影片截圖）

一家人在機上打打鬧鬧。（影片截圖）

機艙內空間十分大，中間還設有圓枱。（影片截圖）

看起來高級又舒適。（影片截圖）

估計是乘坐私人包機前往澳門。（影片截圖）

片中亦曝光了他們一家人在機上打打鬧鬧的畫面，可見機艙內空間十分大，中間還設有圓枱，看起來高級又舒適，有網民推測他們今次是乘坐私人包機前往澳門，紛紛留言感嘆：「有錢真好！」到達澳門後，應采兒在車上又問了Jasper不少問題，包括澳門在哪一年回歸、中國有哪些傳統節日等等，陳小春更做手勢瘋狂暗示，但Jasper只答得出中秋節，之後絞盡腦汁都未能回答，令應采兒大為震驚，直言：「好丟臉。」而這番對話就掀起網民熱議：「這麼大了連中國的傳統節日都不知道真的好嗎」、「怎麼連傳統節日都不記得嗎」，不過亦有人認為情有可原：「可能國際學校不教吧」。

應采兒在車上又問了Jasper不少問題，陳小春做手勢瘋狂暗示。（影片截圖）

Jasper只答得出中秋節。（影片截圖）

唔知端午節。（影片截圖）

又唔知清明節。（影片截圖）

令應采兒大為震驚，直言：「好丟臉。」（影片截圖）

Jasper話自己係中國香港人。（影片截圖）

但應采兒就糾正祖籍係廣東惠州。（影片截圖）

應采兒嘲笑Jasper11歲仲唔識綁鞋帶。（影片截圖）