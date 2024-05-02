梁思浩爆遭女星講是非　稱對方已有報應「個女會衰一世」被斥過火

梁思浩近日頻頻有節目出街，如TVB的《直播靈接觸》、《娛樂好好玩》等，亦有不錯迴響，不過他近日的一番言論，就引起很大爭議。

梁思浩近日頻頻有節目出街，並取得幾好成績。（資料圖片/葉志明攝）

梁思浩早前慶祝57歲生日。（fb@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

日前梁思浩貼出與向展鵬的合照，表示雙方認識已30年，趁機傾傾往事，他就提到兩人身邊原來有位女性不停講自己是非，但見到梁思浩時卻裝作若無其事，名副其實是雙面人，令他覺作非常恐怖。他說向展鵬問自己會否生氣，梁思浩就說這類人在娛樂圈大有人在，不介意亦不生氣。

梁思浩與向展鵬聚舊，其間傾到兩人身邊有位女性不停講是非，到見面時卻扮無事。（fb@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

之後他的一番話就引起爭議，梁思浩囑咐大家要行正路才有運，又說：「你看看呢個女人個女兒，你就知道佢已經有報應！我又何須嬲呢？佢個女會衰一世！人在做天在看，若然未報……只係時辰未到！報應一定落喺自己嘅兒女或自己嘅父母身上」

梁思浩稱見到對方的女兒，就知她已有報應，還說：「佢個女會衰一世！」言論引起爭議。（fb@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

不過，有不少網民留言認為梁思浩言論過火，覺得始終「禍不及妻兒」，何必咀咒人家的子女，希望他慎言。有人說：「你咁樣講返人哋啲仔女，同講你嗰個有咩分別？」、「只有導人向善，不要話報應在人父母仔女身上，聽到唔舒服，想唔到出自你口。」其中一人說：「報應一定落去自己兒女或者自己的父母身上，唔係咁好喎，￼佢哋無辜㗎，一人做事一人當啦」而梁思浩就親自回覆：「所以我哋要多行善，這便是因果！多數報應都會去咗自己嘅下一代又或者上一代，所以想自己嘅下一代好自己要多做功德多做善事。」

有人認為梁思浩講人仔女，與講是非的人都冇分別。（fb@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

有人覺得梁思浩言論不當，禍不及家人，梁思浩都有親自回覆。（fb@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

幾日後，梁思浩又與向展鵬見面食飯，補祝他的生日。（fb@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

而今日，梁思浩又再提出要多做善事，他貼出自己粉絲做義工的照片，說：「因果循環，盡做功德，多謝所有義工。思浩叩謝！為所有獨居老人，送物資送溫暖！繼續賦予我嘅能力，盡力做，將所有嘅功德迥向俾我嘅粉絲們義工們。」