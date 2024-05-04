逆天奇案2｜方力申出陰招打毒針　陳展鵬盜竊罪成被判監

無綫熱播劇集《逆天奇案2》昨晚（3日）一集，身為男主角的森Sir（陳展鵬飾）被陷害入獄！劇情講到被控盜竊罪的森Sir需要停職，Hazel（蔣祖曼飾）為他接下案件，原本想以「忙中有錯」為森Sir辯護，可惜卻因森Sir平時處理突發事件表現太冷靜兼甚少甩漏成致命傷，令Hazel大感頭痛。另邊廂，阿Wing（林夏薇飾）邀請冠峰（方力申飾）做專家證人，望他以學術理論證明森Sir只是「忙中有錯」；但暗戀阿Wing的冠峰看見阿Wing對森Sir如此緊張，妒火中燒的他上庭時竟出陰招作出了對森Sir不利的供詞，並偷偷露出詭異奸笑！最終森Sir被判罪名成立，即時入獄28個月。

點知小方出陰招提供對展鵬不利嘅證供。

男人呷醋比女人更可怕，冠峰正正是人辦，不少網友笑言冠峰平時看似正正常常，但暗地裏卻活在自己世界，直指他是「中二病天花板」！小方受訪時笑說：「我同冠峰完全係相反嘅人，佢係睇落正常但暗地裏好唔正常，我就最唔正常嘅地方就係我太正常，我現實中完全冇潔癖、冇嘢唔食，亦都冇嘢係驚嘅，又冇乜特別嘢敏感，正常到連屋企人、身邊人都覺得太奇怪，覺得邊有人係咁㗎？」

相隔30多年再度亮相公仔箱的劉緯民繼續成為焦點，不少網友大讚73歲的他保養得宜，依然風度翩翩！飾演陳展鵬爸爸的緯民哥，在劇中因前列腺問題出現尿頻情況，但原來現實中緯民哥亦曾遇夜尿問題，他接受媒體訪問曾透露以前試過一晚要上兩、三次廁所，但後來勤做運動後情況有改善。緯民哥續指自己每周會做六天運動，每天早上起床後會先做半小時伸展運動才下床，之後再到會所做兩個多小時運動。他又坦承相信衰老由腳開始，故就算早前因為疫情關係未能到健身房，仍堅持一星期六天到屋企樓下的公園散步一小時，難怪73歲的他依然Fit到爆。

陳展鵬被控盜竊罪，蔣祖曼諗住以「忙中有錯」為由幫佢辯護，但係展鵬平時處理突發事太冷靜，反而成為佢嘅致命傷！