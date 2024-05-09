43歲謝霆鋒意大利被粉絲捕獲　身高意外惹網民熱議：還說他不高？

謝霆鋒擔任動作指導及主演的電影《海關戰線》獲選為《第26屆意大利烏甸尼遠東電影節》閉幕電影，近日霆鋒與導演邱禮濤、編劇李敏遠赴意大利出席電影節。霆鋒趁有空檔便到當地觀光及品嘗美食，有粉絲在當地偶遇男神，合照曝光後隨即引起網民熱議。

謝霆鋒現身意大利出席《第26屆意大利烏甸尼遠東電影節》。（微博）

霆鋒趁有空便在當地觀光。（微博）

霆鋒保養得宜！（微博）

好有型！（微博）

日前有粉絲在意大利街頭野生捕獲謝霆鋒，並將合照上載到小紅書，並留言寫道：「給客人在威尼斯拍婚紗，拍完回去得小胡同裏偶遇從另一個口子出來的謝霆鋒迎面走來！剛開始還沒敢認，以為就要這麼錯過了，結果他們走進了一個死胡同又退回來了，趕緊跑過去要合照，謝霆鋒本人真的帥！好年輕看着二十幾，人也超nice，還給我的客人們送上了新婚祝福。拍完照我們幾個興奮得都找不着北了，一直在走錯路開心死了！遇到了童年偶像，據說他是來參加烏迪內的遠東電影節，不過已經結束啦，在意大利的小伙伴快去偶遇他。」

有粉絲在意大利街頭野生捕獲謝霆鋒，並將合照上載到小紅書。（小紅書）

相中所見，身穿黑色牛仔褲襯厚底皮鞋的謝霆鋒當日以All black造型示人，頭戴黑超及紮馬尾，驟眼看愈來愈似「四哥」謝賢，有不少網民看到照片後都留言表示：「逐漸賢化」、「好像他爸」、「這背影像極他爸爸那個年代的威風凜凜」。

有網民指霆鋒愈來愈似四哥謝賢。（小紅書）

網民話背影簡直同四哥一模一樣。（小紅書）

另外，大批網民都對於謝霆鋒的身高感興趣，有人留言讚：「這樣看也不矮啊！」、「肯定不止170啊！」、「挺高的啊，還說他不高」。有部分網民就表示霆鋒當日穿上了厚底鞋，看起來才好像很高一樣，不過就有人反駁：「厚底鞋也不會高5cm」、「這鞋子還真不厚」、「本来就不矮」。