TVB上位小花一個月激減5kg　自爆上圍縮水︰小了，現在空杯了

被譽為新一代「最強Body」的2023年落選港姐郭珮文（Juliana），自加入TVB後人氣更勝同屆三甲佳麗，更率先跑出拍攝重頭劇《法證先鋒6倖存者的救贖》，近期又獲安排拍攝節目《福祿壽訓練學院》，在節目中表現「天然呆」意外大受歡迎。而郭珮文亦活躍於社交平台，經常同網民互動，日前她就拍片分享減肥心得，她透露自己在一個月內由58kg減到53kg，成功減了5kg！

郭珮文身材出眾。（IG@julianakpm）

被譽為新一代「最強Body」。（IG@julianakpm）

郭珮文早前在《愛．回家之開心速遞》中正式登場。（電視截圖）

大玩倒奶色誘潮偉。（電視截圖）

郭珮文獲安排拍攝節目《福祿壽訓練學院》。（資料圖片）

在節目中表現「天然呆」。（影片截圖）

意外大受歡迎。（電視截圖）

郭珮文寫道：「最近大家好像發現我瘦了點，並且挺感興趣，那麼今天就和大家分享一下我怎麼做到的。我屬於易胖易瘦體質，前陣子胡吃海喝體重就長起來了，看到自己上鏡確實有點圓潤就打算稍微減一點，要不然也太不敬業了。雖然現在的我還是上鏡偏大隻，但是比原來要好一些了。」她自言在一個月內「無痛減重10斤（約11磅）」，主要還是從飲食及運動兩方面入手，她遵循「168間歇性斷食法」，通常每日只食午餐同晚餐，但就不會刻意節食：「我對吃的欲望實在太大了，所以逼着自己吃的非常健康，會容易暴食和影響心情，反正在自己舒適的範圍盡量調整。」

郭珮文自言在一個月內「無痛減重10斤（約11磅）」。（影片截圖）

遵循「168間歇性斷食法」，即是在一天24小時當中，禁食16小時，進食8小時。（影片截圖）

通常每日只食午餐同晚餐。（影片截圖）

午餐食得健康。（影片截圖）

晚餐食自己鍾意食嘅。（影片截圖）

郭珮文自爆在參選港姐初期體重53kg，其後去越南拍外景因食太多一度飆升至58kg，之後再減到52kg，到決賽時大概在54-55kg。

郭珮文回覆網民：

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郭珮文透露自己會盡量少食糖、多飲水，又會趁煲劇時做運動，包括做深蹲強化臀腿、空中踩單車強化核心及舉啞鈴緊緻手臂等等，最後她還示範「真空收腹法」，片中所見，郭珮文腰圍即時瘦了兩圈，相當驚人！據知這個動作在歐美大熱，可令腹部、臀部肌群達到收縮效果，訓練核心肌群，令腹部線條更緊實，每日1分鐘腰瘦2cm！不少網民都紛紛留言表示驚嘆，又大讚郭珮文「瘦身不瘦胸」，但她就自爆減磅後上圍縮水：「小了的，現在空杯了，可能其他地方也瘦了所以看起來不太明顯。」不過從郭珮文的近照可見她身形依然Fit爆！

勤做運動。（影片截圖）

趁煲劇時做運動。（影片截圖）

空中踩單車強化核心。（影片截圖）

舉啞鈴緊緻手臂。（影片截圖）

最後她還示範在歐美大熱的「真空收腹法」。（影片截圖）

第一步先深吸一口氣，吸氣至腹部有微漲的感覺；第二步慢慢把氣從嘴巴呼出，將腹部往內收縮，令腹部維持凹陷的狀態；最後就是閉住呼吸維持動作20秒，並重複以上動作3次。（影片截圖）

每日1分鐘腰瘦2cm！（影片截圖）

郭珮文自爆減磅後上圍縮水。（IG@julianakpm）

依然Fit爆！（IG@julianakpm）

驚人！（IG@julianakpm）