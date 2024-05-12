TVB上位小花一個月激減5kg 自爆上圍縮水︰小了，現在空杯了
撰文：董欣琪
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被譽為新一代「最強Body」的2023年落選港姐郭珮文（Juliana），自加入TVB後人氣更勝同屆三甲佳麗，更率先跑出拍攝重頭劇《法證先鋒6倖存者的救贖》，近期又獲安排拍攝節目《福祿壽訓練學院》，在節目中表現「天然呆」意外大受歡迎。而郭珮文亦活躍於社交平台，經常同網民互動，日前她就拍片分享減肥心得，她透露自己在一個月內由58kg減到53kg，成功減了5kg！
郭珮文寫道：「最近大家好像發現我瘦了點，並且挺感興趣，那麼今天就和大家分享一下我怎麼做到的。我屬於易胖易瘦體質，前陣子胡吃海喝體重就長起來了，看到自己上鏡確實有點圓潤就打算稍微減一點，要不然也太不敬業了。雖然現在的我還是上鏡偏大隻，但是比原來要好一些了。」她自言在一個月內「無痛減重10斤（約11磅）」，主要還是從飲食及運動兩方面入手，她遵循「168間歇性斷食法」，通常每日只食午餐同晚餐，但就不會刻意節食：「我對吃的欲望實在太大了，所以逼着自己吃的非常健康，會容易暴食和影響心情，反正在自己舒適的範圍盡量調整。」
郭珮文回覆網民：
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郭珮文透露自己會盡量少食糖、多飲水，又會趁煲劇時做運動，包括做深蹲強化臀腿、空中踩單車強化核心及舉啞鈴緊緻手臂等等，最後她還示範「真空收腹法」，片中所見，郭珮文腰圍即時瘦了兩圈，相當驚人！據知這個動作在歐美大熱，可令腹部、臀部肌群達到收縮效果，訓練核心肌群，令腹部線條更緊實，每日1分鐘腰瘦2cm！不少網民都紛紛留言表示驚嘆，又大讚郭珮文「瘦身不瘦胸」，但她就自爆減磅後上圍縮水：「小了的，現在空杯了，可能其他地方也瘦了所以看起來不太明顯。」不過從郭珮文的近照可見她身形依然Fit爆！
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