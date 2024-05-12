「東張何伯」新太太今年先45歲？　睇12位4字頭女星就知分別幾大

TVB資訊節目《東張西望》早前報道「東張何伯」事件引起大眾熱烈討論。節目指出，76歲何伯的原太太早年離婚後，何伯在街市結識了一名比他年輕30年，從內地到港的女士。兩人認識幾個月迅即結婚，「新何太」更要求老公打本100萬給她做生意。後來，何伯的細女就將何伯的450萬提走，而何伯也因而與5名仔女關係決裂。



「東張何伯」新太太今年43歲？唔係掛！（《東張西望》截圖）

不少網民將焦點放在「新何太」身上，更有人認為她是騙子搵快錢，亦有人將焦點放在「新何太」的年齡上，有人笑她早衰顯老，其後也有人指「新何太」好有可能是報細數。但話說回來，45歲並不完全就是「咁嘅樣」，皆因放眼整個娛樂圈，45歲，甚至超過50歲也好，保養到比20多歲女性更好的比比皆是。以下就為大家盤點12位40-50歲圈中「頂流中女」，其中一位更普遍網友喻為「中女人妻天花板」的代表。

12. 陳煒，50歲

陳煒出席醫美品牌開幕典禮暨代言人簽約儀式，兼且榮升老闆娘。（梁碧玲攝）

陳煒於1996年奪得《亞洲小姐競選》冠軍並於亞洲電視出道，後成為亞視花旦。2012年復出正式加入TVB，多年有《宮心計2深宮計》、《果欄中的江湖大嫂》等代表作。早年與醫生男友結婚，就算現年50歲，依舊明艷照人。

11. 蒙嘉慧，50歲

蒙嘉慧以素顏示人。（FB@蒙嘉慧Yoyomung）

蒙嘉慧於1993年拍廣告而被發掘，後來受到杜琪峯賞識簽為旗下藝人，並出演多部影視作品。一直到2013年蒙嘉慧約滿無綫電視，才漸漸淡出幕前工作。2013年她與圈內男神鄭伊健於東京結婚。

10. 滕麗名，48歲

滕麗名真係樣靚身材正。（網上圖片）

滕麗名，網民又愛稱她為「陳三元」。1986年滕麗名參加新秀歌唱大賽而出道，後來卻在演視界大展拳腳。她參演過《真情》、《陀槍師姐》等劇集均十分入屋，現時於處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演熊家大女熊尚善一角，並深受家庭觀眾歡迎。

9. 佘詩曼，48歲

佘詩曼是圈中有名的美魔女。（劇照）

8. 楊卓娜，46歲

46歲的楊卓娜唔識老咁。（資料圖片）

7. 林嘉欣，45歲

林嘉欣出席護膚品牌活動。（資料圖片）

6. 樂基兒，43歲

43歲的樂基兒一樣好fit。（IG圖片）

5. 鍾欣潼，43歲

鍾欣潼，43歲。（網上圖片）

4. 蔡卓妍，41歲

阿Sa一如既往可愛。（微博@蔡卓妍）

3. 陳自瑤，42歲

陳自瑤身材fit爆。(ig圖片)

2. 李佳芯，41歲

李佳芯，41歲。（資料圖片）

1. 謝安琪，47歲

謝安琪多年除了她的音樂作品外，其美人妻形象亦經常受到網民稱讚，不少人更發表過「如果我老婆有佢咁靚就好」的言論。

謝安琪於2005年加入樂壇，初出道的時候曾因牙箍而被睇低一線，直至翌年她除掉牙箍，加上幾首派台歌後就嶄露頭角。2006年謝安琪宣布懷有身孕並暫別樂壇。2008年婚後回歸後走勢依然強勁。多年除了她的音樂作品外，其美人妻形象亦經常受到網民稱讚，不少人更發表過「如果我老婆有佢咁靚就好」的言論。近年謝安琪亦被網友封為「人妻天花板」的代表之一。