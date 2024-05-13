中年人氣王教琴勁好賺2小時收3萬6　曾因找數問題與人罵戰

伍仲衡近年因在《中年好聲音》擔任評審而人氣急升，儲落一批粉絲，見勢好當然食住上。早前他在社交平台為自己教的琴班招生，收費不算貴，一節課500港幣，以他的名氣來說絕對值得。

伍仲衡開班招生。（伍仲衡＠FB)

伍仲衡開班招生。（伍仲衡＠FB)

每人500元，一堂總共可以有72人，一節課兩小時就已經收3萬6，教4個鐘總共7萬2，吸金能力非常強，而5日前他已宣布第一堂已爆滿，第二堂只剩下21個位！當然不會全部學費都落導師袋，主辦機構、場地等等都是成本，但相信伍仲衡都是豬籠入水。

真係好多人報名。（伍仲衡＠FB)

伍仲衡豬籠入水。（伍仲衡＠FB)

不過講到錢的問題，伍仲衡最近都捲入一件與錢有關的紛爭。話說在《中年好聲音2》決賽後，「樂壇風紀」甄妮發文，為亞軍譚輝智抱不平，批冠軍古淖文「油膩誇張」，事件引來比賽評審伍仲衡回應，更加碼爆料暗指有人「同佢做完演唱會啲人收唔到錢」，甄妮之後連日發文激動否認，更指：「伍仲衡先生，我認識你嗎？你那（哪）位？」

古淖文奪得《中年好聲音2》第一名，譚輝智奪得第二名及顏米羔奪得第三名。(陳順禎 攝)

樂壇風紀甄妮都有留意歌唱比賽結果。（VCG）

伍仲衡爆有人唔找數。（電視截圖）

伍仲衡於直播爆料指有人疑似在行內出名「唔找數」，甄妮解釋昔日開騷出糧細節：「我發酬勞的對象很簡單：樂隊指揮費用中，要包括新譜，樂師，合音，採排等。舞蹈老師費用中，包括舞蹈員，排練塲地。服裝設計費中，包括主唱服飾，舞蹈員服飾，或特殊要求的服裝。助理費用，包括茶水，服務演出者工作。梳化費包括髪型團隊，另一組化裝團隊。也就是這麼簡單，並不復雜。我以前就是這麼簡單而已！」

甄妮回應昔日開騷溉程及出糧安排。（甄妮FACEBOOK）

甄妮回應昔日開騷溉程及出糧安排。（甄妮FACEBOOK）

連日來甄妮多次留言，更愈講愈激動：「有人對號入座，唉！誤會，寫字就是不能偷懶一下😅伍仲衡先生，我認識你嗎？你那位？走數～只要証據確鑿，我十倍奉還，全HK人都是見証人！🙏🏻伍先生麻煩你快點找出受害者，我不可以賴工作人員的辛苦錢，對你的佛祖不敬啊！不可以的！🥺🥺必須要還要還。👌我還在等待債主上門呢！伍先生請勤快一點，別駡完了，成堆都想要不了了之！這等「品」不好唷！．．．．．．．．．．」更警告會訴諸法律：「毀謗是有法律責任的。任何人都要三思！別嗨過頭不知收斂。我可是準備好了！」

甄妮指唔識伍仲衡，更表示保留法律追究權利。（甄妮FACEBOOK）

甄妮指唔識伍仲衡，更表示保留法律追究權利。（甄妮FACEBOOK）