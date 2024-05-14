洪嘉豪開完紅館留有小遺憾　望以《黑玻璃》衝獎：想對得住首歌

去年訪問洪嘉豪時，談及樂壇頒獎禮，他認為自己的作品雖然有「街客」聽，但未足以令他上頒獎禮台，所以暫時無意考慮轉「追獎plan」。2024年，開完紅館兼有一首《黑玻璃》在手，洪嘉豪想法終於有點不一樣：「我今年目標係可以擠身三甲⋯⋯」希望這份自信可以持續下去。



每次訪問都會關閉Kaho呢期自信心有幾多，試過少到連佢自己都覺得離譜，但開完紅館後，一句「目標係擠身三甲」已交代了一切。（葉志明攝）

新碟《Inner l Child 》為了演唱會而變而早產，原先想chill少少揀歌再享受做音樂的過程，雖然天氣不似預期，洪嘉豪強調「它」是健康的。「坦白講，無交到妥協咗嘅嘢出嚟。同Terry做《衰保樂園》，佢想轉變我嘅唱法，結果呢首咁K歌嘅作品係最耐先完成，甚至到mix完我唔係唔滿意，唔係好知自己唱咩，但有啲fans又覺得唔同，所以可能自己仲需要少少時間去消化。」

《Inner l Child 》裡的hidden song，是Kaho送給院友的禮物。「呢知年代都係喜歡你先會買碟，所以好想有個禮物送俾大家。」 歌詞最後一句「年輕風景既往不咎」呼應了《拆禮物的孩子》。

《逆便所》是洪嘉豪放在「櫃底」已久的作品之一，能重見天日因為演唱會其中一節需要類似曲風，而當時因要準備事宜太到，於是他翻一翻櫃桶，《逆便所》順利成章誕生了。「仲有隻人生第一首demo，仲等緊一個啱嘅時機。」洪嘉豪說過去一直想試較為偏門嘅曲風，但未有足夠條件，今次與Mike Orange合作，一試傾心到想下次玩得更激烈。

完成兩場紅館個唱，如今唱歌變得更輕鬆自在，洪嘉豪說是因為要在3小時唱30多首歌，而且要見得人，一定會迫自己做得好好睇睇。「第一日係達唔到standard，我係好對唔住呢個地方，第二日遺憾你哋嚟唔到睇，點解見傳媒嗰日做得唔好呢 ！」這個少少的遺憾將會成了一個推動洪嘉豪繼續努力，做得更好的動力。

紅館尾場因撞正金像獎，華納未有安排傳訪。當日軒公傳授了不少心得了嘉豪，令他比第一場發揮更好。（資料圖片）

問他如今會否仍覺得自己作嘅歌無人鍾意，他說：「我說服到自己寫嘅歌係幾多人需要，但係咪好多人聽，其實都⋯⋯呢個心態會令我希望下次再寫好啲，唔想咁易滿足，對自己要求再高咗，過咗呢隻碟我都希望寫返多啲，因為過去一年啲嘢好快，無時間進修，所以大家都唔需要擔心我自信心係咪被擊倒，我會努力。」

有自信又有機會，有否考慮轉一轉plan？畢竟對上一次上頒獎禮台已經是出道那年的新人獎。「因為今年有隻《黑玻璃》，我覺得呢隻歌⋯係我以往有嘅作品大家最認識我嘅歌，趁住有呢首歌嘅運氣，對得住首歌，希望可以得到獎，喺樂壇都幾年，由麥花臣、九展、西九，大大小小場都做過，想今次有個好啲嘅成績表俾到公司、家人、歌迷。我今年目標係可以擠身三甲，銅獎。因為我覺得做咗咁多嘢，我都無獎項俾過大家⋯⋯而家開埋紅館，希望可以拎到一次男銅。」

Kaho說自己是個缺乏安全感的人，坦言「自己道閘都幾難開」，與新相識的人只要唔多啱傾，會暗地退後一步。（葉志明攝）

洪嘉豪說去年未有紅館、未有《黑玻璃》，而一首歌亦需要講運氣，如今時來運到，他似乎相信/感受到自己真實地紅咗。「 真係多咗人認識，坦白講以前出道有呢個虛榮心，而家少咗，可能年紀大咗，我都係想做嘅歌大家喜歡。我成日講大家喜歡我嘅嘢未必係音樂，可能平時出嚟帶到歡樂俾大家，呢個都係優點，各方面都盡力，繼續俾心機。」

Make up : Circle Chong

Hair : Haysses Ip @ HAiR

Outfit : Harvey Nichols