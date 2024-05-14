李綺虹復出拍加拿大電影　運動員混血兒子陪受訪卻因一事拒入行

94年港姐季軍李綺虹，年輕時甜美可愛，有「最美郭襄」之稱。但04她結婚後就舉家移民加拿大，全心全意相夫教子，沒有參加幕前演出，至08年曾回巢TVB拍攝《絕代商驕》及《老公萬歲》；19年則為ViuTV與譚小環到日本拍攝《香港親善小姐》，但除此之外大部分時間都在加拿大。

李綺虹是1994年度香港小姐季軍與最受傳媒歡迎獎得主。(1994年的香港小姐比賽截圖)

「最美郭襄」李綺虹，自小在加拿大長大，天生一副「鬼妹仔」樣。（《神鵰俠侶》截圖）

李綺虹曾憑《衝鋒隊：怒火街頭》入圍金像獎最佳女配角。（電影截圖）

黎明曾在劇中與李綺虹飾演一對。（《阿Sir早晨》劇照）

2019年李綺虹為ViuTV與譚小環到日本拍攝《香港親善小姐》，其後又返回加拿大。（IG：@ViuTV）

熱愛戶外活動的她曾指自己不喜歡搽防曬，前年在社交平台大方公開全素顏照，零濾鏡下她雀斑和頸紋盡現，並透露自己更年期。近日她與老公、兒子舉家返港，李綺虹帶囝囝李志德（Tate）接受HOY TV主持王凌燕訪問，宣布早前拍完加拿大電影，已有超過十年冇拍戲的她，在戲中飾演大家姐，又說：「我有少少失望，因為係打戲，但係佢唔俾我打。」

李綺虹04結婚後與老公定居加拿大甘露市（Kamloops），二人如今育有一子。

李綺虹大方公開素顏零濾鏡自拍照。（IG圖片）

李綺虹上月舉家返港，於機場的最新近照。(網上圖片)

李綺虹相隔十年多再拍戲，更是一部加拿大電影。（HOY TV）

李綺虹新戲劇照。

兒子本身是位專業運動員，李綺虹特地帶他去片場，想知他會否對演戲、武打有興趣，或是去學武功，誰知Tate耍手擰頭，李綺虹說：「我以為佢睇到武指好興趣學下武功，點知佢見到就好驚，佢話好癲，太搏命喇！」Tate靚仔有型，曾被網民說可以原地出道，但他就表示暫時很喜歡自己的運動員工作，現階段未有打算做幕前。

李綺虹與家人朋友聚餐的最新近照。(網上圖片)

李綺虹與兒子Tate接受HOY TV主持王凌燕訪問。（HOY TV）

雖然一家人向來都對節日冇儀式感，不會特別慶祝母親節，但李綺紅就說老公和兒子都很疼錫自己，有時她懶到一直躺在床上，但只要一肚餓，家人就會為她送上食物；兒子又會陪她划艇，不嫌棄她划得慢。

李綺虹的兒子是運動員，他熱愛現時的工作，未有打算進軍幕前。（HOY TV）

講到曾患上抑鬱症，李綺虹坦言，病情未去到最嚴重的一剎，都不知道自己有情緒病，現時她卻看開了，想法有變：「每日起身我都諗下，抖啖氣，清醒下自己，今日係點呢？覺得好似有少少唔開心，噚日有壓力，又擔心未來嘅嘢，抖啖氣，練下，好似唔應該咁擔心，呢個係要日日練習。」她又說自己曾有容貌和年齡焦慮，後來想通：「年紀大咗，冇人搵我拍戲，that’s ok，咁我咪做其他嘢囉，唔使扮靚，唔使擔心『巢』，我最開心唔使搽防曬，舊時俾人話我又曬黑，點出鏡呀！但我好想個仔明白，失敗嗰時有時可能係你學得最重要嘅Lesson。」至於日後會否參與香港的影視作品，她表示：「有人邀請我就歡迎！」