九龍城寨之圍城｜網民勁有創意版本　王晶最好笑一定唔可以冇呢樣

最近爆紅的電影《九龍城寨之圍城》早前宣布拍攝續集，導演鄭保瑞最初被人認為這部電影會跟《智齒》﹑《命案》等口碑大作風格相近，都是走暗黑路線。但電影上畫後，卻被發現電影內有大量暖心情節，包括兄弟情及城寨中的人情味，令觀眾感到驚喜。上畫兩周香港已獲5000萬票房，並創下不少新記錄，票房及口碑都雙雙成功。不但令一批年輕演員廣受觸目，亦令城寨舊時被重新發掘，有網友發揮創意，仿不同導演風格「預覽」不同風格的《九龍城寨》。

電影《九龍城寨之圍城》早前宣布拍攝續集。(劇照)

導演鄭保瑞最初被人認為這部電影會跟《智齒》﹑《命案》等口碑大作風格相近。(網上圖片)

網民勁有創意，提到王晶就一定少不了賭搏﹑美女等元素，網民笑指：「陳洛軍係大老闆個度比人千左，輸好多錢比人追殺，之後去城寨避世，同龍卷風學千術」﹑「龍卷風會同大老闆玩show hand﹑王九跟住偷偷離場去殺龍卷風d朋友」﹑「晶哥係城寨入面嘅發明家，有靚女助手，幫陳洛軍發明一堆道具對付王九」等。

網民發揮創意，覺得王晶的一定少不了賭搏﹑美女等元素。(網上圖片)

至於說到王家衛方面，網民亦不遑多讓，連「chok」大量金句：「如果有多一張身份證，你會唔會同我一齊走？」﹑「一個人要離開城寨，需要多長的時間，有的人可以毫不費力地離開，有的人就要花很長的時間」﹑「城寨之中，必有性情中人」，亦有網友戲言：「等個孫睇完話返你知」

說到王家衛方面，網民亦不遑多讓。(網上圖片)

其實兩位導演一早已經用「九龍城寨」作背景拍戲，王晶的《追龍》電影中有一段劇情在九龍城寨中進行仇殺；王家衛當年拍《阿飛正傳》時，最後一幕出現的梁朝偉，他扮演的賭徒，整裝出門前待在那個狹小房間取景的地方正正是九龍城寨。難怪有眼利觀眾發現，《九龍城寨之圍城》的大海報，跟《阿飛正傳》構圖上相似，看來是藉此向經典電影致敬。

其實兩位導演一早已經用「九龍城寨」作背景拍戲，王晶的《追龍》電影中有一段劇情在九龍城寨中進行仇殺。(網上圖片)

王家衛當年拍《阿飛正傳》時，最後一幕出現的梁朝偉，他扮演的賭徒，整裝出門前待在那個狹小房間取景的地方正正是九龍城寨。(網上圖片)

點撃睇下網民點樣發揮創意：