現年33歲歌手JW王灝兒與富貴男友葉韋彤(Tarzan)相戀逾6年,今日(21日)JW在Instagram宣佈回復單身,她寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」,「Life is great, I’ll be okay」,稱13年後再嚐到單身感覺,暗示多年來均拖接拖,沒有空窗期;又鼓勵自己以後會變好。

JW以前經常到訪男友九肚山豪宅。(IG/@jwchubz)

JW男友家族經營生意於2022年被債權入稟申請破產,葉韋彤和母親鍾佩雲在去年2月7日被法庭頒令破產,同日JW推出新歌《陪你》,藉歌詞「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼你你我我最簡單…」似乎暗示即使陷入困境,也會對男友不離不棄,近年更一度傳出喜事近。

