神耆小子｜尹詩沛朱斐斐街頭打到仆地　飛到成地係Bra畫面震撼

無綫熱播劇集《神耆小子》昨晚（20日）一集，飾演魯娟的尹詩沛（Nicole）演出非常搶焦，劇情講到魯娟對阿勇（蕭正楠飾）展開猛烈追求、並設局約會阿勇共進晚餐；平時多以「四眼馬尾」宅女造型示人的魯姑娘，特意悉心打扮化濃妝和換上Bling Bling低胸連身裙，惟「大Red」Look嚇親阿勇！後來魯姑娘藉住酒意當街攬住阿勇都不特止，更乘機嘟起「大Red唇」意圖啜爆阿勇，眼明手快的阿勇即時左閃右避，混亂間魯姑娘不慎倒地，場面搞笑。

詩沛最終搞到仆落地，認真可憐。

之後慘遭阿勇拒絕的魯姑娘到胸圍店買新Bra，打算重整旗鼓扮靚啲攻陷阿勇的心，豈料期間撞正死對頭珍珠（朱斐斐飾），珍珠寸爆魯姑娘說：「你B（Cup）咁Cute呀，我個胸又唔聽話喇，之前着開個Size唔啱喇，依家要A、B、C、E呀！」被寸的魯姑娘心有不甘，與珍珠上演「街頭MMA」，互扯頭髮兼互相推撞，更搞到成地都係Bra，兩人最終打到仆落地，魯姑娘更碌出馬路差點被車撞，瘋癲指數爆標！

爆蕭正楠忍唔到笑搞到NG

對於Nicole飾演的傻更更魯姑娘，不少網友覺得她既單純又可愛，形象討好兼入屋，亦有網友指現實中的Nicole是索女一名，今次收埋靚樣扮宅女，認真大犧牲。Nicole受訪時笑言：「唔覺得魯姑娘係一個醜角，佢係一個比較樸素、好簡單同埋好專一嘅女仔。」講到與阿蕭合作，Nicole笑言：「同阿蕭拍嘢好衰㗎，佢份人好搞笑，但又成日忍唔住笑，所以因為忍笑搞到成日NG。」

但係阿蕭好似唔多受落咁。

尹詩沛意外咁多動作戲 朱斐斐着太少布礙事？

談到昨晚一集連續仆落地兩次，Nicole笑言：「估唔到呢套喜劇出奇地多動作場口，今次應該係仆得最多次數嘅一套劇！」Nicole又謂很喜歡與斐斐撈亂骨頭這條線：「我哋兩個一見到面就好多鬥嘴，又成日畀佢用身材撻我，我又經常毫無還擊之力。」Nicole還透露了與斐斐街頭激戰的花絮：「去到現場先同斐斐度動作，女人打交通常都係扯頭髮同扯吓啲衫，但佢實在（著得）太少布，唔可以扯佢啲衫，因為太容易走光，同埋佢咁少布撻落地，都好驚佢整親。」Nicole預告今晚（21日）一集將全素顏上陣，她說：「呢場戲係講Kelly（傅嘉莉）教我扮靚，因為佢會幫我塊面推油，所以就連粉底都冇得搽，為咗配合番嗰場戲，最後都係全素顏上陣。」

詩沛同斐斐上演街頭MMA，又扯頭髮又仆落地，瘋狂指數爆錶。

詩沛買Bra都撞正死對頭珍珠，仲畀佢寸身材唔夠勁， 嬲爆！