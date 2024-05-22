女神級視后被爆疑似封盤同男友撐枱腳　馬來西亞被拍下勁可愛一面

現年41歲視后李佳芯（Ali）自2020年與拍拖7年的男友陳炳銓分手後，除了曾傳出與「蟲草大王」的緋聞外，感情方面一直都是空白。但昨日（21日）有報道指李佳芯與一名疑似男友的男子現身鴨脷洲一間餐廳共進午餐，二人都戴著帽子低調地「二人世界」，外界不禁猜測李佳芯已「封盤」。

李佳芯已封盤？(資料圖片)

李佳芯澄清與「蟲草大王」見面只是傾公事。（網上圖片）

該名疑似男友「熟口熟面」，據知去年李佳芯曾被爆與一名男子神秘遊日，卻被發現在與男子遊輕井澤及「撐枱腳」。雖然李佳芯解釋是獨自去日本，只有在當地約朋友吃飯，而今次是事隔一年多後再次被發現與同一男子撐枱腳。李佳芯曾公開表明自己不急於拍拖，想一切都順其自然，她亦曾說過如果感情有「著落」的話，就會大方公開。

李佳芯（Ali）近年拍劇量大減令粉絲相當掛心。（IG：@aliaime）

李佳芯（Ali）向來樣靚有演技，而且觀眾緣甚佳。（IG@aliaime）

李佳芯近年工作量減少，有傳她因為被TVB雪藏，以致減產，但她亦有說過之前因為自己身體出現問題才「推劇」。事隔三年後，李佳芯擔正新劇《麻雀樂團》的女一，打破被雪藏的傳言。

李佳芯曾被盛傳遭無綫雪藏。(ig圖片)

李佳芯為新劇角色剪短了頭髮。（《東張+》截圖）

李佳芯（Ali）終再入劇組。（IG：@aliaime）

郭柏妍、黃庭鋒和李佳芯等演員出席《麻雀樂團》拜神，率先分享新劇造型。（張祖銘攝）

最近李佳芯獲邀到馬來西亞出席活動，有網民亦拍下她可愛的一面，她出席完活動後被保安保護離開商場，愛吃東西的她卻被旁邊的一家麵包店吸引過去。李佳芯逗留了一會就被經理人帶離開了，但她看到食物就被吸引這個呆萌可愛的模樣就被網民記錄下來，不愧是最貼地的女神級神后。

李佳芯最近獲邀到馬來西亞出席活動，有網民亦拍下她可愛的一面。(小紅書圖片)

李佳芯出席完活動後被保安保護離開商場，愛吃東西的她卻被旁邊的一家麵包店吸引過去。(小紅書圖片)