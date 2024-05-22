82歲蔡瀾罕現身拍片教如何體面分手　靠一物令女友自動離開極高招

「香港四大才子」之一、現年82歲的蔡瀾去年因心急救愛妻不慎跌倒，令股頸骨摔碎，並需要做手術，出院後甚少露面，去年在大馬現身時亦需以輪椅代步，而且面容憔悴，健康狀況令人擔心。不過本月初鄭丹瑞（旦哥）在IG曬出與蔡瀾的合照，就見到蔡瀾精神奕奕，面色相當不錯！其實蔡瀾也有開設社交帳號，他會在抖音拍片分享美食以及一些個人睇法和見解，今個月更有一個「蔡瀾隨時記」系列。

蔡瀾。（資料圖片）

去年有網民在大馬偶遇蔡瀾，驚見蒼老不少。（影片截圖）

需以輪椅代步。（影片截圖）

相中所見，身穿紫色恤衫的蔡瀾仍以輪椅代步，但背部同頸部都向前傾，雙眼無神，木無表情。（小紅書圖片）

蔡瀾面色紅潤，精神飽滿。（IG@happyeggba）

蔡瀾的抖音號昨日上載了一條短片，是該系列的第7集。文案中寫道：「怎樣體面的分手呢？丑的照殺你們都學會了，那麼結束的時候該怎樣體面的分手呢？#大有學問」，蔡瀾都片中表示：「最好是女朋友不要跟我們在一起，女朋友覺得我們厭倦了，她自己有自己的發展空間，就把我們給甩掉，最好是這樣。那這個女朋友一直纏着你的話，那麼你要想辦法，什麼辦法呢？吃豬油啦，吃豬油她們怕的嘛，所以這些都是做多了，她們覺得很怕，所以她就慢慢的會離開我們，多做些女朋友不敢做的事，讓她們主動離開我們，不要說我們要主動離開她們。所以雖然我有很多女朋友，但是這些女朋友到分開的時候，都分開得很漂亮的。」有網民就笑言：「渣得明明白白」、「老渣男」。

82歲蔡瀾罕現身拍片教如何體面分手。(抖音截圖)

82歲蔡瀾罕現身拍片教如何體面分手。(抖音截圖)

82歲蔡瀾罕現身拍片教如何體面分手。(抖音截圖)

82歲蔡瀾罕現身拍片教如何體面分手。(抖音截圖)

82歲蔡瀾罕現身拍片教如何體面分手。(抖音截圖)

82歲蔡瀾罕現身拍片教如何體面分手。(抖音截圖)