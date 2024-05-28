東張西望｜何太聲淚俱下自揭同前夫關係：我承受唔到，我有抑鬱

早前《東張西望》連日來追訪何伯及何太，令到二人「聲名大噪」，更成為全城熱話，除了網上有不少有關他們報道外，亦有網民為他們設立網上群組，無時無刻關注二人的動向，瞬間比不少藝人還要火熱搶手。何伯及何太日前更在直播中親吻曬恩愛，除了親吻外，他們更在直播中大爆閨房事，令到不少網民都表示嘔心及道德淪亡，《東張西望》今日（28日）再次播出何伯及何太的訪問，他們二人親解為什麼會在直播中做出這些事情。

《東張西望》連日來追訪何伯及何太，令到二人「聲名大噪」。(節目截圖)

《東張西望》今日（28日）再次播出何伯及何太的訪問，他們二人親解為什麼會在直播中做出這些事情。(節目截圖)

何太接受《東張西望》訪問時表示在直播時因為有位網民不停問所以就「衝口而出」說了閨房事：「有一個網民佢係個屏幕度不停問呢句，咁我就衝口而出就話咗畀佢聽。我知道夫妻生活啲事係唔應該喺公眾地方講出嚟嘅，所以如果廣大觀眾，聽到有啲唔舒服嘅情況下我都可以道歉嘅！」何伯亦在旁陪伴何太接受訪問，當何太說完可以道歉後何伯就表示她是衝口而出：「我老婆衝口而出而出啫，但實際上就真係實際，佢冇講大話，真嘅！」何伯堅稱何太說他「一晚五次」是絕無騙人的成份。

何太話自己衝口而出說了閨房事。(節目截圖)

何伯亦在旁陪伴何太接受訪問，何伯堅稱何太說他「一晚五次」是絕無騙人的成份。(節目截圖)

二人對於在直播中親吻表示不尷尬「兩公婆邊會尷尬」、「證明係真愛」、「網民要求」、「做唔到就唔係真愛」……他們「你一句我一句」的解釋當時的情況，可以說得出是「情到濃時」，更說到之後再有網民要求時就不再回應。

二人對於在直播中親吻表示不尷尬。(節目截圖)

二人更說到之後再有網民要求時就不再回應。(節目截圖)

何太更自爆自己為什麼在抖音上教人怎樣選男人，原來跟她的婚姻有關，她說到前夫也是姓何，但前夫是一個窮光蛋，自己仍然跟著他「捱」，所以她帶出選何伯並不是因為「錢」，但有錢會「加分」。

何太更自爆自己為什麼在抖音上教人怎樣選男人。(節目截圖)

何太更說到她跟前夫相差20多年並且性格不合：「我前夫，根本同佢溝通唔到，只有佢成日鬧你咒你，咒到你唔出聲，佢又咒你，佢要咒到你出聲為止，你一出聲佢又打你。好慘，當時真係生不如死，我差啲想結束自己嘅生命。」何太憶起前夫怎樣對她，她就哭了出來，更自爆被前夫虐待至抑鬱，她聲淚俱下的說：「嗰陣時畀佢係咁糟質，搞到我承受唔到，我有抑鬱！」何伯立即在訪旁加以安慰：「唔好咁樣！」

何太聲淚俱下自揭同前夫關係。(節目截圖)