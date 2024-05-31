89歲配音界殿堂級人物譜「黃昏戀」　戀細21歲化妝大師遺孀好恩愛

89歲的配音界殿堂級人物丁羽叔日前與邵音音一同現身TVB plus節目《直播靈接觸》，該集直播節目後「校長」梁思浩在社交媒體貼上與「殿堂級香港鬼王」鄧光華、丁羽叔和邵音音等人的合照，相中所見，丁羽叔輕輕搭着一位中年女仕的膊頭，原來這位是已故「TVB化妝大師」陳文輝的遺孀Deborah。據知，丁羽叔與細21年的Deborah在2020年開始這段「黃昏戀」。

拍拖4年！（FB照片）

丁羽難得上節目。（影片截圖）

丁羽叔在幕前幕後努力多年，結識到不少圈中好友。（受訪者提供）

丁羽叔與邵氏化妝師歐陽淑蘭結婚幾十年，二人育有四名子女，可惜太太歐陽淑蘭在2015年睡夢中心臟病離世，丁羽叔拭淚送別愛妻，有朋友相伴丁羽叔走出喪妻陰霾，經常約他跟圈中好友聚會，打發時間，想不到遇上陳文輝遺孀Deborah。丁羽叔對戀情直認不諱並表示跟Deborah一起很開心，兩人交往屬光明正大，希望可以互相照應，兩人住同一幢大廈不同層數。Deborah亦曾表示：「其實咁嘅年紀，相處就係互相照顧，當然你都會欣賞呢個老人家，拍唔拍拖都係我同佢兩個人嘅事，唔需要同人交代。」

陳嘉偉的爺爺陳文輝（右）和爸爸陳志達（左）都是圈中有名的化妝師，可說是一門三傑。（網絡圖片）

陳文輝（中）曾為電影《第一滴血》的史泰龍化妝，而孫仔Gary（左）亦在電影化妝界發展。（網上圖片）

TVB化妝大師陳文輝。（網上圖片）

丁羽叔在1953年加入電影界，1967年加入TVB粵語配音組成為領班，曾經參與不少幕前工作，直到1982年離開TVB後成立自己的配音公司，為港產片製作字幕及後期配音，丁羽叔桃李滿門，大徒弟有為叮噹配音為人熟悉的已故配音員林保全，配洪金寶也極神似。二徒弟鄧榮銾曾是成龍御用配音員，三徒弟朱子聰經常為劉德華及梁朝偉配音，四徒弟潘滿儔配鍾楚紅，五徒弟有配梅艷芳的龍寶鈿。