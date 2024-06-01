金喜善曾被指介入黎明舒淇陷三角戀　天王驚傳為情自殺入院上頭條

金喜善在主持的韓國綜藝節目《一起吃飯吧》，被嘉賓好友宋允兒爆多年前與四大天王之一的黎明一齊飲酒，間接重提金喜善與黎明當年的緋聞。談到黎明的感情生活，外界最記得的應該是1998年與舒淇拍拖，兩人於2005年結束七年地下情，不過有傳黎明與金喜善有過一段情，曾陷三角戀，當時傳出黎明曾為情自殺，更登上港聞頭條。

金喜善黎明緋聞被重提 宋允兒爆當年幸得好姐妹帶挈與天王飲酒

有傳多年前金喜善介入黎明與舒淇的戀情。（VCG）

不過黎明一直都沒有正面回應與金喜善的緋聞。（資料圖片）

舒淇曾與黎明拍拖。（VCG）

金喜善於16歲時以模特兒身份出道，憑住一個雪糕廣告，成功以絕世清純美貌得到外界的關注打開知名度，並成功轉型成為一名演員，她的第一部劇就是1993年的《恐龍先生》，並在六年內接拍16部劇集，更被封為「韓國第一美女」。

金喜善憑住一個雪糕廣告，成功以絕世清純美貌得到外界的關注打開知名度。（網上圖片）

金喜善打開知名度後，有傳黎明於1995年在韓國宣傳電影時被其亮麗外形吸引，兩人展開地下情，然而雙方為了事業發展，戀情僅維持兩年就告終。不過有指黎明於1999年與舒淇地下情時曾經陷三角戀，更有報道指他當年試過為情自殺而登上頭條，更有一段金喜善的英文對話錄音流出：「If you have your girlfriend, or you love her, just tell me, Okay？（如你有女友，或者你愛佢，你講我知，ok？）」

有指黎明在韓國宣傳電影時對金喜善一見鍾情。（影片截圖）

而語氣帶煩躁的疑似黎明，就表示自己心情好差，沒有直接回答問題，更希望對方理解：「I am not sleeping, just come back home. Okay, actually, today my mood is not so good, just today all. The Hong Kong newspapers reported I was kill myself, okay? And then after 4 o'clock I wake up, go to work. Of course, my mood was very bad right now. Hong Kong too many affair, too many, too much!（我啱啱返到屋企，我今日心情好差，香港傳媒報道我自殺，然後4點就要起身工作，所以我心情真係好差！）」2000年有指他與金喜善私下約會度過情人節，及後被傳媒影到而導致舒淇和黎明分手，但金喜善和黎明從來未有對外承認過戀情，兩人的關係至今仍撲朔迷離。

金喜善與黎明多年前的緋聞被重提。（節目畫面）