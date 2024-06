金喜善曾被指介入黎明舒淇陷三角戀　天王驚傳為情自殺入院上頭條

金喜善在主持的韓國綜藝節目《一起吃飯吧》,被嘉賓好友宋允兒爆多年前與四大天王之一的黎明一齊飲酒,間接重提金喜善與黎明當年的緋聞。談到黎明的感情生活,外界最記得的應該是1998年與舒淇拍拖,兩人於2005年結束七年地下情,不過有傳黎明與金喜善有過一段情,曾陷三角戀,當時傳出黎明曾為情自殺,更登上港聞頭條。

金喜善黎明緋聞被重提 宋允兒爆當年幸得好姐妹帶挈與天王飲酒

有傳多年前金喜善介入黎明與舒淇的戀情。(VCG)

不過黎明一直都沒有正面回應與金喜善的緋聞。(資料圖片)

舒淇曾與黎明拍拖。(VCG)

金喜善於16歲時以模特兒身份出道,憑住一個雪糕廣告,成功以絕世清純美貌得到外界的關注打開知名度,並成功轉型成為一名演員,她的第一部劇就是1993年的《恐龍先生》,並在六年內接拍16部劇集,更被封為「韓國第一美女」。

金喜善憑住一個雪糕廣告,成功以絕世清純美貌得到外界的關注打開知名度。(網上圖片)

金喜善打開知名度後,有傳黎明於1995年在韓國宣傳電影時被其亮麗外形吸引,兩人展開地下情,然而雙方為了事業發展,戀情僅維持兩年就告終。不過有指黎明於1999年與舒淇地下情時曾經陷三角戀,更有報道指他當年試過為情自殺而登上頭條,更有一段金喜善的英文對話錄音流出:「If you have your girlfriend, or you love her, just tell me, Okay?(如你有女友,或者你愛佢,你講我知,ok?)」

有指黎明在韓國宣傳電影時對金喜善一見鍾情。(影片截圖)

而語氣帶煩躁的疑似黎明,就表示自己心情好差,沒有直接回答問題,更希望對方理解:「I am not sleeping, just come back home. Okay, actually, today my mood is not so good, just today all. The Hong Kong newspapers reported I was kill myself, okay? And then after 4 o'clock I wake up, go to work. Of course, my mood was very bad right now. Hong Kong too many affair, too many, too much!(我啱啱返到屋企,我今日心情好差,香港傳媒報道我自殺,然後4點就要起身工作,所以我心情真係好差!)」2000年有指他與金喜善私下約會度過情人節,及後被傳媒影到而導致舒淇和黎明分手,但金喜善和黎明從來未有對外承認過戀情,兩人的關係至今仍撲朔迷離。

金喜善與黎明多年前的緋聞被重提。(節目畫面)