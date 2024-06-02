91歲周驄退休後罕有露面與張國強拍片　近況精靈健康口齒伶俐

現年91歲的周驄有TVB「御用爺爺」、「國民伯伯」之稱，他的形象相當慈祥，演過不少角色皆令觀眾留下深刻印象，其中「你個衰仔～今次真係家～家～～家門不幸呀！」、「在下真係孤陋寡聞，請問個Sir字點寫㗎呢？」更是不少觀眾心目中的經典對白，見字都有聲。

周驄後生拍粵語片時已靚仔有型。

周驄在《新紮師妹》的角色是他在影壇的經典。（劇照）

周驄在《溏心風暴之家好月圓》演「Sa姨」關菊英老竇，用湯勺敲她的頭，又叫她「攞婆」，是其代表作之一。（電視截圖）

他16年在台慶獲得「萬千光輝演藝人大獎」，贏盡後輩掌聲，不過他早在20月3月離開無綫前已大幅減產，淡出幕前全為照顧飽受坐骨神經痛困擾以及患癌的愛妻。雖然太太18年終與世詳辭，但周驄還是很感恩自己陪她度過了人生最後時光。

周驄16年在TVB台慶獲得「萬千光輝演藝人大獎」，在演藝圈的貢獻獲肯定。（VCG）

周驄最後一套劇集是《逆天奇案》，自此就淡出幕前過著退休生活。（電視截圖）

近年周驄已甚少公開露面，去年底蘇恩磁、鍾志光相約他飲茶，幸好他仍笑容滿面、一臉精神；而張國強久不久亦會約周驄去飲茶，近日二人更合作拍片！張國強指自己認識很多武林中人，周驄便說自己年輕時在TVB版《倚天屠龍記》演過「張三豐」，張國強即叫他過兩招畀自己，周驄笑口表示可以收他為徒，當張國強表示自己都姓張，周驄就笑笑口表示：「見你平日好似瘋瘋癲癲咁，咁你將來可以做張三『瘋』呀！」令張國強哭笑不得。從影片所見，周驕仍然相當精靈健康，又口齒伶仃，還說將來可以約羅蘭出來一齊做張三『瘋』。

去年蘇恩磁都有相約周驄叔飲茶。（IG@蘇恩磁）

張國強之前都有約過周驄飲茶，同場還有羅蘭、胡楓、李司棋、關菊英等老友記。

周驄一臉精神，面色紅潤。（微博@張國強kk）

強國強與周驄飲茶，還碰巧撞到兩屆金像影帝鄭則仕！（微博@張國強kk）

周驄指自己就是武林中人，曾飾演張三豐。（抖音@張國強KK）

周驄還取笑張國強平時瘋瘋癲癲。（抖音@張國強KK）

周驄叫張國強可以演張三「瘋」，令他哭笑不得。（抖音@張國強KK）