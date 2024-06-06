陳凱詠被指夜場露底狂歡　認有一事做得唔啱貼更多High爆熱舞片

日前陳凱詠（Jace）趁著六月Pride Month（同志驕傲月），與張蔓莎、顧定軒、黃凱逸（Zelos）等好友去夜場跳舞玩，有傳媒刊出當晚影到的照片，指Jace露底狂歡，Zelos則剝衫曬肌，張蔓莎與顧定軒則High爆伴舞。

Jace露出底褲邊，被指「露底狂歡」。（網上圖片）

黃凱逸被指剝衫曬肌。（網上圖片）

報道出街後，網民力撐Jace冇問題，一向都知她會去蒲，不是走玉女路線，又謂：「你話影到佢哋係圖書館睇報紙就真係新聞啦！」、「佢哋唔去夜場唔通返教堂咩？」覺得Jace平時IG的照片都比當日的打扮性感。

網民力撐陳凱詠夜蒲冇問題，指媒體太保守，認為Jace平日的IG相更性感。（IG@jacechw）

Jace事隔兩日後，在自己的社交平台貼出更多當晚的跳舞片，感謝大家咁識諗，又留言：「既然大家都知道咗…🫢冇錯！係我唔啱！雖然我話拉闊將會係首次演出百妖夜行的修行，但我竟然喺pride month首日就率先喺5樓同22樓巡迴pre-show咗兩場未排練嘅百妖🤑 Well girls just wanna have and we have mad loads of fun! Happy Pride✨🏳️‍🌈😘」

Jace承認在《拉闊》演唱會前率先「偷跳」新歌的確唔啱。（IG@jacechw）

獲網民力撐的Jace，貼出更多當晚的熱舞片段。（IG@jacechw）

Jace與排舞師Voguing。（IG@jacechw）

Jace玩得好開心。（IG@jacechw）

Jace在夜場Pre-show自己的新歌。（IG@jacechw）

報道指她露底，但其實她只是露出了底褲邊，Jace就貼出更多露底褲邊的照片，又指若大家對「真抬腿擘髀」和Voguing舞種有興趣，可以去其排舞師所搞的活動，並乘機再打歌，宣傳自己的新歌《百妖夜行的修行》。

Jace指若大家對「真抬腿擘髀」和Voguing舞種有興趣，可以去其排舞師所搞的活動。（IG@jacechw）