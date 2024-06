陳凱詠被指夜場露底狂歡　認有一事做得唔啱貼更多High爆熱舞片

日前陳凱詠(Jace)趁著六月Pride Month(同志驕傲月),與張蔓莎、顧定軒、黃凱逸(Zelos)等好友去夜場跳舞玩,有傳媒刊出當晚影到的照片,指Jace露底狂歡,Zelos則剝衫曬肌,張蔓莎與顧定軒則High爆伴舞。

Jace露出底褲邊,被指「露底狂歡」。(網上圖片)

黃凱逸被指剝衫曬肌。(網上圖片)

報道出街後,網民力撐Jace冇問題,一向都知她會去蒲,不是走玉女路線,又謂:「你話影到佢哋係圖書館睇報紙就真係新聞啦!」、「佢哋唔去夜場唔通返教堂咩?」覺得Jace平時IG的照片都比當日的打扮性感。

網民力撐陳凱詠夜蒲冇問題,指媒體太保守,認為Jace平日的IG相更性感。(IG@jacechw)

Jace事隔兩日後,在自己的社交平台貼出更多當晚的跳舞片,感謝大家咁識諗,又留言:「既然大家都知道咗…🫢冇錯!係我唔啱!雖然我話拉闊將會係首次演出百妖夜行的修行,但我竟然喺pride month首日就率先喺5樓同22樓巡迴pre-show咗兩場未排練嘅百妖🤑 Well girls just wanna have and we have mad loads of fun! Happy Pride✨🏳️‍🌈😘」

Jace承認在《拉闊》演唱會前率先「偷跳」新歌的確唔啱。(IG@jacechw)

獲網民力撐的Jace,貼出更多當晚的熱舞片段。(IG@jacechw)

Jace與排舞師Voguing。(IG@jacechw)

Jace玩得好開心。(IG@jacechw)

Jace在夜場Pre-show自己的新歌。(IG@jacechw)

報道指她露底,但其實她只是露出了底褲邊,Jace就貼出更多露底褲邊的照片,又指若大家對「真抬腿擘髀」和Voguing舞種有興趣,可以去其排舞師所搞的活動,並乘機再打歌,宣傳自己的新歌《百妖夜行的修行》。

Jace指若大家對「真抬腿擘髀」和Voguing舞種有興趣,可以去其排舞師所搞的活動。(IG@jacechw)