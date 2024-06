李思林為李玟推出新歌 下周在武漢墓園舉行銅像揭幕儀式

天后李玟(CoCo)去年因病離世,而下星期六(15日)便是她出道30周年的日子,她的二家姐李思林早前接受其他媒體訪問時就透露,CoCo長眠的武漢墓園當日會舉行銅像揭幕儀式。除此之外,她更透露原來CoCo生前曾與兩位胞姊把《When Will I See You Again》翻唱成中文版《珍惜今天》。

天后李玟(CoCo)去年因病離世。

Coco李玟與兩名姐姐及媽媽一向感情要好。(IG圖片)

李思林透露CoCo生前有一個計劃,就是把老歌翻唱,而《When Will I See You Again》這首就是CoCo最喜歡的一首歌,於是找人改寫成中文版《珍惜今天》。李思林提到其實這首歌於2017年時已經錄好,更連MV都弄好,只差最後一步,就是發行了。李思林亦與唱片公司商討推出CoCo的遺作,這首歌是她們三姐妹相隔27年後再次合作的歌曲,上一次三姐妹合作已經是1997年的《我的翅膀》。

李思林(FB圖片)

李思林表示CoCo製作這首歌的原意是想唱給粉絲聽,說到這她的淚水就忍不住掉下來:「CoCo話以後每次演唱會Ending都會唱呢首歌!」因為每次開演唱會都會很累,在台上及台下的落差感很大,所以希望:「離開舞台前有一首好感動嘅歌。」她說自CoCo離世後就不敢再聽這歌,怕觸感傷情,而妹妹的離世亦是她一輩子的缺口,永遠不能復原,家人亦是她最後的防線「看到媽媽白頭人送黑頭人,替媽媽感到難過」。

李思林表示妹妹的離世亦是她一輩子的缺口。(FB圖片)